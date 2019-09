Emma Marrone, l'ex Marco Bocci le scrive un messaggio su Instagram pieno di speranza

Emma Marrone ha ricevuto un messaggio speciale su Instagram, quello di Marco Bocci, che non ha voluto far mancare, dopo l'annuncio del problema di salute, il suo incoraggiamento.

I fan della cantante di origini pugliesi, infatti, ricorderanno che tra Emma Marrone e Marco Bocci, ora felicemente sposato con Laura Chiatti e papà di due bambini, c'era stato un flirt breve ma chiacchieratissimo ai tempi - parliamo del 2013 -. Tuttavia i due hanno sempre dichiarato che quella storia d'amore finita male non ha condizionato il loro rapporto, che è rimasto amichevole. Ed è stato proprio in nome di quella bella amicizia che Bocci, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha voluto esprimere vicinanza e sostegno a Emma in un momento così difficile: "Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca..uta".

Emma Marrone su Instagram: "Grazie per tutto l'amore"

E non solo Marco Bocci: anche Laura Chiatti ha voluto stringere in un abbraccio virtuale Emma Marrone, commentando con "Amica, testa dritta e petto in fuori" il post con cui la cantante ha rivelato le proprie difficili condizioni. Appena due giorni fa, infatti, con un messaggio su Instagram, Emma, che recentemente è stata impegnata sul set del film I migliori anni diretto da Gabriele Muccino, ha spiegato perché non parteciperà al concerto organizzato da Radio Italia a Malta: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili". La giovane star ha sottolineato di essere dispiaciuta pensando ai tanti fan che si erano organizzati per partecipare all'evento musicale, promettendo di ritornare più forte di prima e dichiarando. "Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene".

