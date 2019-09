Emma Marrone su Instagram: "Grazie per tutto l'amore"

La cantante Emma Marrone, dopo aver annunciato di doversi fermare per un problema di salute, è tornata su Instagram per ringraziare gli amici e i fan.

Emma Marrone, a poche ore dall'annuncio di doversi occupare di alcuni problemi di salute, è tornata sui social per ringraziare i fan del sostegno ricevuto durante la giornata.

La cantante non ha parlato ulteriormente della sua situazione, al centro di molti commenti e supposizioni online.

La cantante Emma Marrone ha scelto di rivolgersi alle tante persone che hanno avuto un pensiero affettuoso nei suoi confronti dopo l'annuncio che si dovrà fermare e rinunciare ai suoi impegni, tra cui un concerto di Radio Italia in programma il 4 ottobre a Malta, pubblicando una story.

La giovane star ha semplicemente scritto "Grazie per tutto l'amore", frase accompagnata da un semplice cuore come testimonianza dell'apprezzamento nei confronti della reazione suscitata online dalle sue parole, comunque piene di ottimismo e determinazione.

Sulla situazione di salute di Emma era intervenuta anche Lorella Cuccarini durante la trasmissione La vita in diretta, alimentando le ipotesi che stia di nuovo combattendo contro un tumore.

Emma, negli ultimi mesi, ha recitato sul set del film I migliori anni diretto da Gabriele Muccino e aveva presentato il suo nuovo brano Io sono bella. Dopo l'annuncio dello stop forzato la cantante ha ricevuto numerosi messaggi affettuosi da amici e colleghi come Maria De Filippi, Laura Pausini, Giorgia, Paola Turci, Fiorello, Syria e Isabella Ferrari.