Emma Marrone, Lorella Cuccarini sui problemi di salute: "Evidentemente è tornata a combattere"

Emma Marrone ha annunciato di doversi occupare di un problema di salute e Lorella Cuccarini è intervenuta sull'argomento durante la trasmissione La vita in diretta, alimentando la preoccupazione dei fan.

La cantante Emma Marrone aveva spiegato in un post che si fermerà per motivi di salute rinunciando al concerto di Radio Italia organizzato a Malta, rassicurando comunque i fan e dichiarando che ritornerà più forte di prima. Lorella Cuccarini, durante La vita in diretta ha commentato: "Mi ricordo che in passato aveva rilasciato un'intervista per dire che aveva superato un grande problema nella sua vita, la malattia. Evidentemente adesso è tornata a combattere".

La frase della star della tv sembrerebbe confermare i timori dei fan che pensano in un ritorno del tumore ovarico contro cui Emma Marrone ha dovuto già lottare in passato e di cui ha parlato apertamente in numerose interviste per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

La cantante aveva spiegato che si era sottoposta a un'operazione di sette ore quando aveva 25 anni: "La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie. Avevo fatto la Tac e la risonanza magnetica. Anche la ricerca dei marker nel sangue confermava la presenza di cellule tumorali. A quel punto non potevo più sfuggire". Nel 2014 il cancro si era ripresentato, venendo nuovamente rimosso e sconfitto.

Gli amici di Emma, tra cui Maria De Filippi, dopo il post condiviso qualche ora fa hanno condiviso online numerosi commenti e dichiarazioni in cui la sostengono e dimostrano il proprio apprezzamento nei confronti della forza dimostrata anche in questa occasione.