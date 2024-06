Emily in Paris: la serie Netflix con Lily Collins diventa un videogame

Con un annuncio del tutto inaspettato, Netflix ha rivelato che sta trasformando la sua serie di successo Emily in Paris in un videogioco.

E come sarà esattamente? Beh, non aspettatevi un gioco simile a quelli per Nintendo Switch o PS5, ma almeno sarà una divertente "missione secondaria" per i fan della serie in attesa dell'uscita della quarta stagione.

Il gioco Emily in Paris è stato annunciato insieme ad altri 13 giochi in arrivo basati sui contenuti di Netflix. Forse è la serie più inaspettata da scegliere per un adattamento videoludico, ma anche altre si sono distinte, come il gioco Selling Sunset, Too Hot To Handle e Perfect Match.

Lily Collins in Emily in Paris

Netflix Stories: Emily in Paris sembra essere più che altro un racconto visivo di un'avventura da scegliere, in quanto il giocatore seguirà i panni di Emily trasferendosi a Parigi per un lavoro di lusso presso una famosa rivista di moda. Nella descrizione del gioco si legge che appariranno i vari personaggi principali della serie per guidare il giocatore nel suo viaggio, tra cui la stessa Emily.

"Trasferitasi dagli Stati Uniti a Parigi per accettare un lavoro presso una stimata rivista di moda, scoprirete subito che la città dell'amore è piena di sorprese, sfide e corteggiatori mozzafiato. Con l'aiuto di Emily, Mindy, Alfie e Gabriel, esplorerete la città e troverete voi stesse. Saprete cogliere tutte le opportunità per ottenere il lavoro dei vostri sogni e seguire il vostro cuore?", così recita la sinossi del videogame.

Negli ultimi anni Netflix ha fatto del settore un punto di riferimento importante, lanciando per la prima volta giochi mobile gratuiti per gli abbonati nel 2021. Negli anni successivi, ha aggiunto alla sua libreria di streaming giochi più approfonditi che si possono giocare dallo schermo del televisore o del computer. Come parte della serie, il gioco Emily in Paris si unirà ad altre selezioni di narrativa interattiva, come il gioco Love Is Blind.

Emily in Paris 4: Raoul Bova bacia appassionatamente una star dello show sul set della nuova stagione

Non c'è ancora una data di uscita per il videogame, ma la speranza è che arrivi in prossimità della Stagione 4 di Emily in Paris, che debutterà divisa in due parti separate il 15 agosto e il 15 settembre rispettivamente.