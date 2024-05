Emily in Paris, la Stagione 4 sarà divisa in due parti: ecco il trailer con la data d'uscita

Netflix ha diffuso un trailer per annunciare che la Stagione 4 di Emily in Paris verrà suddivisa in due parti, come sempre più spesso sta avvenendo con le uscite più attese sulla piattaforma streaming.

Nell'annunciare la nuova stagione, Lily Collins ha anche svelato che la prima parte arriverà sulla piattaforma il 15 agosto 2024, mentre per la seconda bisognerà attendere circa un mese, il 12 settembre successivo.

Dove eravamo rimasti?

Dopo i colpi di scena della terza stagione, il matrimonio di Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo) andato in frantumi e Alfie (Lucien Laviscount) che ha rotto con Emily dopo aver scoperto i suoi sentimenti per lo sposo, ora entrambi sono single e sono liberi di riaccendere la loro chimica l'uno con l'altra, mentre lavorano per far ottenere a Gabriel l'ambita stella Michelin.

Tuttavia, stabilire finalmente una relazione sana è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto con un figlio in arrivo per Gabriel e un paio di grandi segreti che minacciano di mettere a repentaglio tutto il loro lavoro insieme. Il resto della cerchia di Emily ha i propri obiettivi da raggiungere e dilemmi da superare: Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) affronta un problema del passato per il futuro del suo matrimonio, la squadra dell'Agence Grateau affronta le conseguenze dei licenziamenti e Mindy (Ashley Park) si prepara per l'Eurovision con la band nonostante i fondi limitati per realizzare i loro sogni.

La scorsa settimana la protagonista della serie Netflix aveva anticipato il suo arrivo a Roma con la scritta: "Ultimo giorno di riprese della quarta stagione a Parigi. Roma... Eccoci qua!" a corredo di un post. Ebbene sì, parte della quarta stagione sarà ambientata a Roma ma non è stato comunicato il numero di episodi che saranno concentrati in Italia.