Emily in Paris 5 mostrerà il ritorno regolare di uno dei protagonisti

L'attore Lucien Laviscount sarà coinvolto come presenza regolare negli episodi della stagione 5 di Emily in Paris

La stagione 5 di Emily in Paris potrà contare sul ritorno di Lucien Laviscount come presenza regolare nelle puntate inedite.

In precedenza l'attore aveva limitato il proprio impegno sul set dello show Netflix con star Lily Collins.

Il ritorno di Alfie in Emily in Paris

Lucien Laviscount interpreta in Emily in Paris il ruolo di Alfie, con cui la protagonista ha avuto una storia d'amore, poi interrotta nel momento in cui la giovane ha preferito dare una chance al suo legame con lo chef Gabriel, parte affidata a Lucas Bravo.

L'attore, per motivi professionali, era riuscito a recitare solo in quattro episodi della quarta stagione, tra cui il primo e l'ultimo del capitolo che hanno portato Emily anche a Roma.

Come si era interrotta la storia

Alfie, nello show targato Netflix, ha recentemente iniziato una nuova relazione dopo essere stato lasciato dal personaggio interpretato da Lily Collins durante un ballo in maschera.

Alfie ed Emily nella serie

Il giovane, inoltre, aveva incoraggiato Gabriel a lottare per mantenere il suo legame con Emily, che sembra sia pronta a iniziare una nuova vita a Roma accanto a Marcello.

Per ora i produttori dello show prodotto da Netflix non hanno svelato anticipazioni necessarie a capire in che modo sarà coinvolto Alfie nel prossimo capitolo della storia.

Laviscount, recentemente, ha recitato nel film This Time Next Year, tratto dal libro di Sophie Cousens, in arrivo a San Valentino in streaming su Roku Channel, e ha poi fatto parte del cast di People We Meet on Vacation, in arrivo su Netflix.

Online si era inoltre parlato di Lucien come uno degli attori in corsa per l'iconico ruolo di James Bond, l'agente 007, nel prossimo film del franchise dopo l'addio di Daniel Craig all'agente segreto, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma legata a questa possibilità.