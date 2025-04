Emily in Paris 5: Camille Razat conferma il suo addio allo show con un post su Instagram

L'attrice Camille Razat ha condiviso online un post per confermare che non farà parte del cast della stagione 5 della serie Emily in Paris.

Camille Razat ha confermato le ipotesi dei fan emerse dopo l'annuncio del cast della stagione 5 della serie Emily in Paris.

Con un post condiviso su Instagram, infatti, l'attrice ha spiegato che ha detto addio allo show targato Netflix, spiegando la sua decisione.

L'addio di Camille alla serie

Negli episodi di Emily in Paris, Camille Razat ha interpretato Camille, una giovane che inizialmente diventa amica della protagonista interpretata da Lily Collins, trasformandosi poi in una rivale in amore.

Nel suo post l'attrice spiega: "Si è trattata di un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata nei confronti di Darren Star e l'intero team di Netflix e Paramount per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di portare in vita Camille e lasciare aperta la porta per il suo ritorno, visto che sarà sempre una parte del mondo di Emily in Paris".

Razat ha sottolineato: "Questo personaggio ha significato molto per me e provo la sensazione che la sua storia sia arrivata naturalmente a un epilogo. Sembrava il momento giusto per esplorare nuovi orizzonti".

I prossimi progetti dell'attrice

Camille ha ricordato: "Ho recentemente concluso le riprese di due serie: Nero per Netflix e Lost Station girls per Disney+. Sono inoltre entusiasta nel condividere la notizia che ho lanciato la mia casa di produzione, Tazar Production. Principalmente ci occupiamo per ora di video musicali e cortometraggi, ma stiamo attualmente sviluppando il nostro primo film, qualcosa che mi appassiona veramente e sono entusiasta nel far crescere".

Camille ha quindi concluso: "Lascio lo show avendo solo amore e ammirazione per il cast, per la troupe e per i fan che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Grazie per la meravigliosa esperienza".