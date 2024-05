Emily in Paris 4: Raoul Bova bacia appassionatamente una star dello show sul set della nuova stagione

Le riprese dei nuovi episodi di Emily in Paris sono ancora in corso e si sono recentemente spostate a Roma. Proprio sul set romano è stato recenemtente avvistato Raoul Bova, mentre girava alcune scene per le strade della Città Eterna. In particolare l'attore romano, che è entrato a far parte del cast della quarta stagione, è stato visto scambiarsi un bacio appassionato con l'attrice interprete di Sylvie Grateau, Philippine Leroy-Beaulieu, il boss di Emily per intenderci. Chi ha pubblicato in esclusiva lo scatto rubato che potete vedere di seguito:

Non sappiamo ancora quale ruolo avrà Raoul Bova nella serie e che rapporti abbia con Sylvie perché i dettagli relativi alla prossima stagione rimangono altamente top secret.

La nuova stagione

Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Emily in Paris verrà suddivisa in due parti: la prima parte arriverà sulla piattaforma il 15 agosto 2024, mentre la seconda uscirà il 2 settembre successivo.

Dopo i colpi di scena della terza stagione, il matrimonio di Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo) andato in frantumi e Alfie (Lucien Laviscount) che ha rotto con Emily dopo aver scoperto i suoi sentimenti per lo sposo, ora entrambi sono single e sono liberi di riaccendere la loro chimica l'uno con l'altra, mentre lavorano per far ottenere a Gabriel l'ambita stella Michelin.

Tuttavia, stabilire finalmente una relazione sana è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto con un figlio in arrivo per Gabriel e un paio di grandi segreti che minacciano di mettere a repentaglio tutto il loro lavoro insieme. Il resto della cerchia di Emily ha i propri obiettivi da raggiungere e dilemmi da superare: Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) affronta un problema del passato per il futuro del suo matrimonio, la squadra dell'Agence Grateau affronta le conseguenze dei licenziamenti e Mindy (Ashley Park) si prepara per l'Eurovision con la band nonostante i fondi limitati per realizzare i loro sogni.