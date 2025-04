Emily in Paris 5: svelato il cast e quando inizieranno le riprese

Netflix ha svelato quando prenderanno il via le riprese della stagione 5 di Emily in Paris, svelando chi tornerà nel cast della serie.

Netflix ha svelato quando inizieranno le riprese di Emily in Paris 5, il nuovo capitolo della serie con star Lily Collins, e quali membri del cast ritorneranno sul set.

I protagonisti saranno impegnati a Roma, dove si era interrotta la storia con un cliffhanger, e in estate a Parigi.

Chi ritornerà nella stagione 5

Tra gli interpreti della quinta stagione di Emily in Paris non appare però Camille Razat, l'interprete di Camille che era presente fin dalla prima stagione. Il personaggio era stato mostrato mentre fingeva una gravidanza dopo la fine del suo fidanzamento con Gabriel, situazione che aveva creato molti problemi al legame tra lo chef ed Emily. La protagonista aveva quindi deciso di dare una svolta alla sua vita accettando un lavoro a Roma.

Tra le presenze regolari, invece, ci saranno anche Eugenio Franceschini, che ha il ruolo di Marcello, Lucas Bravo che sarà ancora una volta lo chef Gabriel, e Lucien Laviscount che ha la parte dell'ex di Emily, Alfie.

Una foto di Franceschini con Lily Collins

Darren Star, durante la promozione della quarta stagione, aveva spiegato: "Le persone arrivano e se ne vanno dalla vita dei protgagonisti negli show per un po' di tempo, ma non vuole dire necessariamente che non appariranno mai più".

Il prossimo capitolo della storia di Emily

Le riprese di Emily in Paris si svolgeranno a Roma a maggio, per poi spostarsi a Parigi più avanti nell'estate. La stagione 5 della serie creata da Darren Star uscirà solo su Netflix nel 2025.

Il cast confermato da Netflix è composto da Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve), Eugenio Franceschini (Marcello).

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media.