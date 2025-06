Emily in Paris 5: Thalia Besson riprenderà il ruolo di Genevieve

Il cast della quinta stagione della serie Emily in Paris, come confermato da Netflix, potrà contare anche sulla presenza dell'attrice Thalia Besson.

Netflix, dopo un po' di attesa, ha confermato il ritorno nel cast di Emily in Paris dell'attrice Thalia Besson, interprete di Geneviève.

Il personaggio aveva debuttato nel capitolo precedente della storia della giovane protagonista interpretata da Lily Collins a cui aveva causato qualche problema con i suoi comportamenti.

Il ritorno di Genevieve

La storia di Emily in Paris proseguirà da dove si era interrotta, con la protagonista che ha deciso di fermarsi nella città di Roma, dove si trova Marcello (Eugenio Franceschini), con cui ha iniziato una relazione.

Geneviève, interpretata da Thalia Besson, è la figlia di Laurent che ha chiesto a Sylvie di farla lavorare negli uffici di Agence Grateau. Emily, inizialmente, la aiuta come mentore, ma la giovane sembra avere degli obiettivi contro la protagonista, intervenendo inoltre nella sua relazione con Gabriel (Lucas Bravo).

Emily in Paris: un'immagine della stagione 4

Le riprese dei nuovi episodi di Emily in Paris sono iniziate nel mese di maggio in Italia. Nel cast ci sono anche Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine Lambert).

Tra i ritorni c'è inoltre quello di Lucien Laviscount, interprete di Alfie.

L'assenza tra i protagonisti

Tra gli interpreti della prossima stagione, invece, non ci sarà il ritorno di Camille Razat che aveva scritto sui social: "Si è trattata di un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata nei confronti di Darren Star e l'intero team di Netflix e Paramount per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di portare in vita Camille e lasciare aperta la porta per il suo ritorno, visto che sarà sempre una parte del mondo di Emily in Paris".

Darren Star è creatore e produttore della serie che vede tra i suoi produttori anche Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss e Joe Murphy.