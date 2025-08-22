Emily in Paris 5: tragedia sul set, morto a 47 anni l'assistente alla regia Diego Borella

Nel pomeriggio di giovedì 21 agosto il filmmaker veneziano ha avuto un malore durante le riprese dei nuovi episodi della serie.

Sul set della quinta stagione di Emily in Paris è avvenuta una tragica morte: l'assistente alla regia Diego Borella ha infatti perso la vita nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto.

L'emergenza medica è avvenuta mentre il cast e la troupe stavano lavorando all'interno dell'Hotel Danieli e l'équipe sanitaria è intervenuta immediatamente, senza però riuscire a salvare il filmmaker.

La morte dell'assistente alla regia

Diego Borella aveva 47 anni ed era nato proprio a Venezia. La sua passione per l'arte lo aveva portato a occuparsi di cinema, teatro e a scrivere fiabe per bambini. L'assistente alla regia aveva inoltre vissuto a Londra, New York e Roma.

Nella giornata di ieri, poco prima delle 19, l'assistente alla regia ha perso i sensi ed è stato subito accorso. L'equipe sanitaria intervenuta ha usato il defibrillatore e i farmaci. I medici del Suem 118 sono arrivati in pochi minuti, continuando i tentativi di rianimazione. Alle 19.30, tuttavia, è stato confermato il decesso.

Le riprese sono state ovviamente fermate e il tragico evento ha sconvolto la troupe, composta da molte maestranze locali.

L'assessore al turismo di Venezia, Simone Venturini, ha dichiarato al Corriere del Veneto: "Ci dispiace a prendere di questa triste notizia. Sappiamo quanto fosse un professionista, apprezzato e stimato da tutti nel suo campo. A tutti i suoi colleghi e la sua famiglia arrivino le condoglianze del Comune di Venezia".

Cosa racconterà Emily in Paris 5

La serie creata e prodotta da Darren Star riporterà sugli schermi la storia della giovane interpretata da Lily Collins a partire dal 18 dicembre, giorno in cui sarà possibile vedere tutte le 10 puntate.

Nella nuova stagione, come svelato negli episodi precedenti (di cui potete leggere la nostra recensione, ha deciso di occuparsi della sede italiana dell'agenzia per cui lavora.

Nelle puntate della quinta stagione di Emily in Paris, la protagonista, ora a capo dell'Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un'idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.