Emily in Paris 5: Netflix svela la data di uscita mentre le riprese continuano a Venezia

Netflix ha annunciato la data di uscita della stagione 5 di Emily in Paris svelandone, inoltre, le prime foto tratte dagli episodi inediti mentre sono ancora in corso le riprese a Venezia. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 18 dicembre, giorno in cui sarà possibile vedere tutte le 10 puntate.

Cosa racconterà Emily in Paris 5

La serie creata e prodotta da Darren Star riporterà sugli schermi la storia della giovane interpretata da Lily Collins che, come svelato negli episodi precedenti (di cui potete leggere la nostra recensione, ha deciso di occuparsi della sede italiana dell'agenzia per cui lavora.

Nelle puntate della quinta stagione di Emily in Paris, la protagonista, ora a capo dell'Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un'idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Emily in Paris: Lily Collins a Venezia nella quinta stagione

Emily in Paris: una foto della quinta stagione

Emily in Paris: Bruno Gouery e Samuel Arnold in una foto della quinta stagione

Emily in Paris: Lily Collins nella stagione 5

Il cast della serie

La serie Netflix è stata prodotta da un team che comprende, oltre a Star, anche Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy.

Tra gli interpreti delle prossime puntate, oltre a Lily Collins che è ancora una volta Emily Cooper, ci sono poi Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Principessa Jane), Bryan Greenberg (Jake), Michèle Laroque (Yvette).

Emily in Paris proseguirà la storia da dove si era interrotta: Emily si è trasferita a Roma, dopo aver iniziato una relazione con l'affascinante Marcello, mentre Gabriel si rendeva conto di quanto fosse profondo il suo amore per la giovane americana con cui ha una relazione davvero complessa e complicata.

Emily in Paris: Lily Collins e Ashley Park

Emily in Paris: una foto di Lily Collins ed Eugenio Franceschini

Emily in Paris: Bruno Gouery e Philippine Leroy-Beaulieu nella quinta stagione

Emily in Paris: una foto di William Abadie e Lucas Bravo

Emily in Paris: William Abadie e Lucien Laviscount nella quinta stagione

In questi giorni sono in corso le riprese a Venezia, dove le star sono state immortalate mentre giravano delle scene in alcuni suggestivi angoli della città.

La notizia del debutto su Netflix, oltre a regalare qualche anticipazione grazie alle foto pubblicate online, svela inoltre che i fan non dovranno attendere prima di poter vedere tutte le puntate, come accaduto con la quarta stagione che era stata suddivisa in due parti.

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà alla complicata vita professionale e sentimentale di Emily nel nuovo capitolo della storia.