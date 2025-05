Emily in Paris 5: Minnie Driver entra nel cast con un ruolo 'regale'

Nel cast di Emily in Paris 5, le cui riprese sono attualmente in corso a Roma, ci sarà anche Minnie Driver.

L'attrice farà quindi parte degli interpreti delle puntate inedite della serie Netflix con star Lily Collins che aveva ottenuto il rinnovo nel mese di settembre.

Le star dei nuovi episodi

Il cast della quinta stagione di Emily in Paris, come svelato alcune settimane fa, comprenderà anche Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Ashley Park. Tra gli interpreti, invece, non ci sarà il ritorno di Camille Razat che aveva scritto sui social: "Si è trattata di un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata nei confronti di Darren Star e l'intero team di Netflix e Paramount per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di portare in vita Camille e lasciare aperta la porta per il suo ritorno, visto che sarà sempre una parte del mondo di Emily in Paris".

Il nuovo personaggio

Minnie Driver avrà il ruolo della principessa Jane, descritta come un'amica di Sylvie che si è sposata con un membro di una famiglia reale.

L'attrice ha già recitato recentemente in vari progetti televisivi come The Riches, la sitcom Speechless e la miniserie The Witcher: Blood Origin, che le ha permesso di collaborare già con Netflix.

Nelle prossime puntate Emily (Lily Collins) si ritroverà a Roma dopo aver accettato di occuparsi degli uffici italiani di Agence Grateau.

Darren Star è creatore e produttore della serie che vede tra i suoi produttori anche Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss e Joe Murphy.