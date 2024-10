Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà"

Lucas Bravo non è più convinto di proseguire la sua partecipazione alla serie Emily in Paris perché non si diverte più. L'interprete dell'affascinante chef Gabriel si è lamentato apertamente della scarsa libertà sul set della serie Netflix creata da Darren Star in un'intervista con IndieWire in cui spiega:

"Il 'sexy chef' era parte integrante di me nella prima stagione, poi' ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che fa e della direzione che gli fanno prendere. Non sono mai stato così lontano da lui".

Bravo ha riflettuto sul fatto che nella prima stagione "c'era molto di me in Gabriel, ma poi lo hanno reso inconsapevole di ciò che lo circondava e lo hanno vittimizzato". L'attore ha spiegato, inoltre, che a suo parere Gabriel "è stato manipolato da tutti", il che ha reso le riprese dello show sempre meno entusiasmanti.

"Non è divertente per me girare o vedere un personaggio che amo così tanto e che mi ha portato così tanto, trasformarsi lentamente in guacamole. Mi sono davvero allontanato da lui" ha detto, criticando le scelte degli sceneggiatori.

Lucas Bravo in azione in cucina

Tutti i limiti di una serie di successo

Lucas Bravo ha rivelato di aver spiegato le sue perplessità agli autori di Emily in Paris, forzando la mano per quanto possibile per migliorare lo sviluppo del suo personaggio. "Ho provato per stagioni a portare sfumature, ma sul set non abbiamo molta libertà. Non possiamo cambiare una parola o un'emozione. Sanno quello che vogliono e noi dobbiamo solo obbedire" ha chiarito con una punta di amarezza.

"Mi viene da chiedermi se voglio far parte della stagione 5 perché il mio contratto termina con la stagione 4", ha continuato. "Voglio davvero vedere se Gabriel tornerà al suo sé divertente, sfacciato, giocoso e vivo. Perché tre stagioni interpretate in modo malinconico, triste e depresso non sono più divertenti. È una commedia, tutti si divertono intorno a me, tutti se ne vanno in giro e io sto lentamente sprofondando in Dio solo sa cosa".

La protagonista di Emily in Paris Lily Collins

L'attore ha ammesso, inoltre, che i produttori non intendono rischiare in termini di trame perché non vogliono cambiare la formula che ha reso la serie Netflix un successo. Nonostante il suo sentimento nei confronti dell'arco narrativo del personaggio di Gabriel, lo show ha ancora un posto speciale nel suo cuore, infatti Bravo conclude:

"Adoro la serie. Per me è iniziato tutto con lei. Adoro lo show e le persone che lo compongono. Dicendo questo, sento di non essere gentile o grato, ma quando ami qualcosa, ne vuoi la versione migliore. Non mentirò, sono frustrato dalla direzione che sta prendendo il personaggio. Ma vedremo dove andrà. La serie nn è finita".