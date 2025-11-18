Emily in Paris 5, Lucas Bravo anticipa: "Gabriel tornerà a essere divertente"

Lucas Bravo ha parlato di Emily in Paris 5, la nuova stagione della serie Netflix, anticipando che Gabriel sarà nuovamente divertente.

L'interprete dell'affascinante chef, in precedenza, aveva parlato apertamente dei suoi dubbi riguardanti l'evoluzione del suo personaggio, spiegando perché non era entusiasta.

In un'intervista rilasciata a Variety, Lucas Bravo ha parlato della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18 dicembre, commentando che il suo personaggio vivrà un cambiamento: "Penso che Gabriel tornerà a essere quello che era nella prima stagione. Penso che tutti noi volevamo riportare indietro un Gabriel divertente. Spero che abbiamo soddisfatto la richiesta!".

L'attore non aveva esitato a criticare pubblicamente la direzione presa dalla storia dello chef, in particolare nella quarta stagione: "Il mio personaggio era proattivo nella prima metà della stagione, e poi nella seconda era un po' cupo".

Emily in Paris: una foto di William Abadie e Lucas Bravo

Parlando delle scelte compiute nella scelta dei ruoli che ha interpretato negli ultimi anni, Bravo ha sottolineato: "Penso che siamo degli esseri umani complessi. Abbiamo tutti dei lati oscuri, un po' di frustrazione da qualche parte, una ferita dal passato. Ma viviamo in una società in cui tutto deve essere perfetto e abbiamo sempre meno spazio per gli errori o le seconde opportunità. Ed è importante mostrare che negli esseri umani ci sono molte zone grigie. Si tratta inoltre della direzione che prende il settore: più sfumature, una narrazione più ricca".

Le lodi per la protagonista

Parlando di Lily Collins, protagonista di Emily in Paris, Lucas ha quindi spiegato che non ha mai lavorato con qualcuno di più professionale. L'interprete di Gabriel ha lodato la collega e amica, che era già stata al centro dei complimenti del suocero Malcolm McDowell dicendo: "Mi ha reso un attore migliore grazie alla sua presenza sul set, al modo in cui impara le battute, le interpreta, partecipa in tutto. Vede tutto. Ha un radar. Anche quando sembra che stia leggendo qualcosa, ha sempre qualcosa di intelligente con cui contribuire e far avanzare la narrazione. Penso sia un genio, ma non ditele che l'ho detto, non lo ammetterà".

Le dieci puntate inedite dello show continueranno la storia da dove si era interrotta: Emily si è trasferita a Roma, dopo aver iniziato una relazione con l'affascinante Marcello, mentre Gabriel si rendeva conto di quanto fosse profondo il suo amore per la giovane americana con cui ha una relazione davvero complessa e complicata.

Nel cast ci sono inoltre Eugenio Franceschini (Marcello), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie). Tra le new entry, invece, ci sarà Minnie Driver, che interpreterà la principessa Jane, un'amica reale del capo di Emily, Sylvie.