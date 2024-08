Emilia Pérez: il primo trailer anticipa l'epopea musicale di Netflix con Selena Gomez

La stagione dei premi è più vicina di quanto si pensi, e Netflix ha diffuso un primo trailer di Emilia Pérez, il film più importante dello streamer. La pellicola/epopea musicale è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes lo scorso maggio e si è aggiudicata il Premio della Giuria di Cannes e uno storico premio come Miglior Attrice, condiviso tra le tre protagoniste del film: Selena Gomez, Zoe Saldańa e Karla Sofía Gascón.

Guardate il trailer qui sotto. Emilia Pérez uscirà in sale selezionate il 2 novembre* prima di essere trasmesso su Netflix il 13 novembre.

I dettagli di Emilia Pérez

Scritto e diretto da Jacques Audiard (Il Profeta, Un sapore di ruggine e ossa), il film è descritto come un "audace sogno febbrile" e la storia segue il viaggio di quattro donne in Messico, ognuna alla ricerca della propria felicità. La temibile leader del cartello Emilia (Karla Sofía Gascón) arruola Rita (Zoe Saldaña), un'avvocatessa non apprezzata e bloccata in un lavoro senza prospettive, per aiutarla a fingere la sua morte in modo che Emilia possa finalmente vivere autenticamente come se stessa.

Il critico di TheWrap Ben Croll, nella sua recensione da Cannes, ha elogiato il gusto di Audiard nel raccontare la storia di un boss del cartello transgender. "Il fatto che il film in lingua spagnola sia anche un musical in piena regola, pieno di numeri coreografati in modo delirante e di canzoncine accattivanti su vaginoplastiche e rasature tracheali, riflette anche la levatura di Audiard. Questo è il film che tornerà a casa con un sacco pieno di premi", ha detto.

Netflix si è accaparrata Emilia Pérez a Cannes per 8 milioni di dollari dopo una guerra di offerte, e il film è ora pronto a partecipare al circuito dei festival cinematografici autunnali con una proiezione al Toronto International Film Festival a settembre.

Emilia Pérez era stato originariamente pensato come un'opera lirica in quattro atti. Le riprese, che sarebbero dovute incominciare nell'autunno del 2022, hanno subito parecchi ritardi e sono invece iniziate nel maggio del 2023 a Parigi, e terminate nel mese di luglio. Selena Gomez ha cantato alcune canzoni, tra cui El camino.