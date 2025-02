Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón scaricata: non parteciperà alla cerimonia dei BAFTA pur essendo candidata

Non solo l'attrice è candidata come miglior attrice, ma le colleghe Zoe Saldaña e Selena Gomez presenteranno uno dei premi

Karla Sofía Gascón non parteciperà alla cerimonia di premiazione dei BAFTA Film Awards, prevista per la prossima domenica, come forse molti già presumevano.

La star di Emilia Pérez - che il mese scorso è diventata la prima attrice apertamente trans a essere nominata per un BAFTA - si è defilata dalle premiazioni da quando i suoi post razzisti sui social media sono stati riportati alla luce solo due settimane fa e avendo saltato anche i Critics Choice Awards, i PGA Awards e i Goya Awards nella sua nativa Spagna.

Secondo i BAFTA, l'evento di più alto profilo nel calendario dei premi prima degli Oscar, Karla Sofía Gascón non sarà presente nemmeno nella lista dei partecipanti.

Emilia Pérez: un'immagine delle due protagoniste

Detto questo, le co-protagoniste di Emilia Perez, Selena Gomez e Zoe Saldaña, saranno presenti alla Royal Festival Hall di Londra (entrambe concorrono anche per il premio come miglior attrice non protagonista). Entrambe presenteranno insieme anche un premio.

Come già comunicato, Netflix, che possiede i diritti di distribuzione di Emilia Pérez negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ha sospeso la sua campagna per gli Oscar a favore della Gascón. L'attrice, infatti, non si recherà a Los Angeles e verosimilmente non parteciperà nemmeno alla prestigiosa cerimonia degli Academy Awards.

A quanto pare la situazione sarebbe piuttosto tesa tra l'attrice e lo streamer, che ha investito milioni nella campagna promozionale per il film candidato a 13 premi Oscar, solo una nomination in meno rispetto al record di tutti i tempi. Da tempo, Netflix e Gascon comunicherebbero solo attraverso l'agente di quest'ultima. Lo streamer ha anche appreso che alcuni candidati avrebbero minacciato di non partecipare agli eventi promozionali per gli Oscar se dovesse essere presente la star di Emilia Perez e così è corsa ai ripari sospendendo la sua partecipazione.