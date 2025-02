Emilia Pérez, Jacques Audiard non parla con Karla Sofía Gascón dalle sue scuse per i tweet razzisti

Nel bel mezzo della bagarre per gli Oscar, Jacques Audiard ha parlato dello scottante argomento che tiene banco da diversi giorni e coinvolge la sua co-protagonista in Emilia Pérez Karla Sofía Gascón.

Intervistato da Deadline, Jacques Audiard ha preso nettamente le distanze dall'attrice, mostrandosi particolarmente deluso per le sue dichiarazioni e in generale per il suo atteggiamento.

Le critiche di Jacques Audiard a Karla Sofía Gascón

"Non le ho parlato e non voglio farlo" taglia corto il regista "Sta adottando un atteggiamento autodistruttivo in cui non posso interferire, e davvero non capisco perché stia continuando. Perché si sta facendo del male? Non capisco e non comprendo nemmeno perché stia danneggiando persone che le erano molto vicine".

Karla Sofía Gascón in una scena di Emilia Pérez

Il rapporto è inevitabilmente influenzato dalle azioni definite odiose e imperdonabili:"Sto pensando a come le stia ferendo gli altri, a come stia facendo del male alla troupe e alle persone che hanno lavorato incredibilmente duramente a questo film. Penso a me stesso, a Zoe [Saldana], a Selena [Gomez]. Semplicemente non capisco perché continui a farci del male. Non mi metterò in contatto con lei perché, in questo momento, ha bisogno di spazio per riflettere e assumersi la responsabilità delle sue azioni" ha concluso Audiard, accusando l'attrice di cercare di passare da vittima.

I tweet controversi e le scuse di Gascón

Nei giorni scorsi sono emersi dal web dei vecchi tweet di Karla Sofía Gascón che hanno compromesso, di fatto, la sua corsa agli Oscar. Nei post, l'attrice criticava i musulmani ed esprimeva opinioni forti sulla vicenda di George Floyd e la pandemia di COVID-19.

Karla Sofía Gascón nei giorni scorsi ha cercato di spiegare la sua posizione, esprimendo le proprie scuse ma la sua co-star Zoe Saldana e Netflix hanno preso nettamente le distanze dall'attrice.

Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana in una scena di Emilia Pérez

Emilia Pérez ha ricevuto ben 13 candidature agli Oscar.