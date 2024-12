Emilia Perez di Jacques Audiard trionfa agli EFA 2024 e si porta a casa cinque statuette

Karla Sofía Gascón tra le vincitrici degli EFA per il film Emilia Perez, trionfatore della serata, Flow conquista il premio per l'animazione.

La cerimonia degli European Film Awards 2024, che si è tenuta sabato sera a Lucerna, in Svizzera, ha sancito il trionfo di Emilia Pérez. Il film di Jacques Audiard si è portato a casa ben cinque riconoscimenti, tra cui quello per miglior fiilm, miglior regia e miglior sceneggiatura, oltre ai premi per il miglior montaggio e al riconoscimento per la miglior attrice, andato a Karla Sofía Gascón, che ha battuto rivali come Renate Reinsve, candidata per Armand, e Tilda Swinton, protagonista de La stanza accanto. Audiard, eletto miglior regista, ha superato i colleghi Andrea Arnold per Bird, Pedro Almodóvar per la stanza accanto, Mohammad Rasoulof per Il seme del fico sacro e l'italiana Maura Delpero, candidata per Vermiglio.

Il premio per il miglior attore è stato assegnato ad Abou Sangare per La storia di Souleymane, mentre No Other Land, scritto e diretto da Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra e Hamdan Ballal è stato eletto miglior documentario.

Tra i premi più emozionanti quello per la categoria animazione, andato al delicato Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis che ha battuto, tra gli altri, Savages dello svizzero Claude Barras e They Shot the Piano Player di Fernando Trueba e Javier Mariscal.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel corso della cerimonia, Isabella Rossellini ha ricevuto l'European Achievement In World Cinema mentre il regista tedesco Wim Wenders è stato onorato con il Premio alla Carriera. Kôji Yakusho, protagonista del suo ultimo film, l'acclamato Perfect Days, è apparso in un video tributo con in mano uno scopino per pulire il bagno - nel film di Wenders interpreta un pulitore dei bagni pubblici di Tokyo.

Nel suo discorso di ringraziamento, Wenders ha esortato il pubblico a seguire la comunità cinematografica europea: "L'Europa ha bisogno che voi, comunità cinematografica, produciate un'immagine più positiva ed emotiva di un continente che si perde un po' perché troppe persone lo considerano una comunità economica o finanziaria. Ma è un'unità emotiva. Ci dà forza e dobbiamo dargli forza".

La lista completa dei vincitori degli EFA 2024

Miglior Film

Emilia Pérez

Miglior Regista

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Miglior Attore

Abou Sangare, La storia di Souleymane

Miglior Attrice

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatore

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Miglior Documentario

No Other Land

Miglior Film d'Animazione

Flow - Un mondo da salvare

Miglior Rivelazione

Armand

Miglior Corto

The Man Who Could Not Remain Silent

Premio del pubblico

The Remarkable Life of Ibelin

Miglior Fotografia

The Substance

Miglior Montaggio

Emilia Pérez

Miglior Scenografia

The Girl With The Needle

Migliori Costumi

The Devil's Bath

Miglior Trucco

When The Light Breaks

Miglior Colonna Sonora Originale

The Girl With The Needle

Migliori Effetti Visivi

The Substance

Miglior Suono

La storia di Souleymane

European university film award

Three Kilometres To The End Of The World

European lifetime achievement award

Wim Wenders

European achievement in world cinema

Isabella Rossellini