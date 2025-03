Conan O'Brien agli Oscar 2025 lancia una sfida all'Estonia dopo la vittoria di Flow e i politici rispondono

Flow - Un mondo da salvare ha conquistato l'Oscar 2025 come Miglior Film d'animazione, firmando un'importante pagina nella storia del cinema lituano. Conan O'Brien, poco dopo la consegna della statuetta si è quindi rivolto ai filmmaker estoni facendo una battuta, a cui è stata data una risposta ufficiale tramite i social media.

La reazione estone alla vittoria di Flow

Il regista di Flow - Un mondo da salvare, Gints Zilbalodis, durante il suo discorso sul palco degli Oscar aveva infatti ricordato: "Questa è la prima volta che un film della Lituania viene persino nominato, quindi significa davvero molto per noi".

Il conduttore della serata, pochi minuti dopo, ha fatto i complimenti al team che ha lavorato al lungometraggio animato, rivolgendosi quindi ai 'vicini' dei filmmaker appena premiati: "Ora tocca a voi, Estonia!".

Il primo ministro estone, Kristen Michal, ha raccolto l'appello della star del piccolo schermo scrivendo online le proprie congratulazioni per i premi e il successo ottenuto con Flow, prima di aggiungere: "Raccogliamo la sfida, Conan O'Brien. L'Estonia farà del suo meglio per mettersi in pari".

Margus Tshakna, Ministro degli Esteri dell'Estonia, ha quindi aggiunto il suo entusiasmo per la vittoria di Flow, sottolineando: "Si tratta di un momento di orgoglio per la Lituania e l'Estonia è elettrizzata nel festeggiare insieme ai nostri cari vicini del sud". Online si è quindi ribadito che ora è giunto il momento di provare a ottenere un Oscar per l'Estonia e sui social la Lituania ha offerto il proprio sostegno, ricordando che tutto è possibile compiendo un simpatico gioco di parole scrivendo 'pawsible', facendo così riferimento alle zampe del gatto protagonista del film di Zilbalodis.