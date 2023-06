Emilia Clarke è l'11esima attrice de Il trono di spade a unirsi all'MCU, ecco la sua reazione

Ebbene sì, Emilia Clarke è l'11esima attrice proveniente dal mondo de Il trono di spade a esordire nel Marvel Cinematic Universe, nello specifico in Secret Invasion, dove la vedremo dal prossimo 21 giugno.

La Clarke ha parlato con Entertainment Tonight in occasione della première della nuova serie Marvel per Disney+, tenutasi martedì all'El Capitan Theatre di Hollywood, e non ha potuto fare a meno di elogiare l'entusiasmo generale per lo show.

"È pazzesco. È grande. Voglio dire, è enorme. È enorme. Per uno show televisivo è ridicolo", ha detto Clarke parlando della première e della reazione dei fan. "Sono qui per questo! Sono decisamente qui per questo".

Quando le è stato chiesto come si sente ad essere tra gli oltre dodici ex allievi de Il trono di spade a passare al MCU, la Clarke si è detta sorpresa. "Oh mio Dio. Non lo sapevo. Sembrano davvero tanti! È un sacco di gente. Sto cercando di pensare a chi diavolo ci sia dentro adesso", ha aggiunto con una risata.

Secret Invasion, Emilia Clarke: "Non bisogna essere per forza fan Marvel per godersi lo show"

La Clarke ha interpretato Daenerys Targaryen nella serie drammatica fantasy della HBO e, ora che fa parte del MCU, può raggiungere il gruppo di ex-colleghi, tra cui Natalie Dormer, Peter Dinklage, Kit Harington, Richard Madden, Richard E. Grant e Hannah John-Kamen.