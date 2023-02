Emancipation, Will Smith vince il premio per Miglior Attore: è il primo dopo lo schiaffo agli Oscar

Will Smith è stato premiato come Miglior Attore alla 54esima edizione degli NAACP Image Awards per il suo ruolo in Emancipation. Il primo, grande riconoscimento dopo lo schiaffo agli Oscar 2022.

Will Smith è stato premiato durante la 54esima edizione degli NAACP Image Awards 2023, riconoscimenti attribuiti alle personalità di colore che si sono distinte nel mondo della letteratura, musica, film e TV. Il protagonista di Emancipation è stato premiato come Miglior Attore proprio per via del suo ruolo nel film diretto e prodotto da Antoine Fuqua.

Si è trattato del primo premio importante dopo l'increscioso incidente degli Oscar 2022, quando Will Smith ha schiaffeggiato in diretta mondiale il comico Chris Rock. L'attore non era presente fisicamente alla cerimonia degli NAACP Image Awards e il suo premio è stato ritirato dalla cantautrice e attrice Janelle Monáe.

Emancipation - Oltre la libertà racconta la storia incredibile di Peter, un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà.

Emancipation - Oltre la libertà è diretto da Antoine Fuqua, da una sceneggiatura di William N. Collage. Il film è uscito su Apple TV+ lo scorso 9 dicembre.