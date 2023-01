Elvis: il film di Baz Luhrmann torna nei cinema per celebrare il compleanno di Presley

Elvis, il film diretto da Baz Luhrmann, tornerà nei cinema americani l'8 gennaio, giorno della nascita di Presley, avvenuta nel 1935 nella città di Tupelo.

L'organizzazoone Graceland e Warner Bros hanno infatti collaborato per celebrare il compleanno del re del Rock n' Roll offrendo delle proiezioni gratuite in dieci città.

I fan di Elvis Presley potranno vedere il lungometraggio interpretato da Austin Butler nei cinema di Atlanta (AMC Phipps Plaza), Chicago (AMC River East), Dallas (AMC NorthPark), Kansas City, KS (AMC Town Center), Los Angeles (AMC Burbank), NYC (Loews 34th Street), San Francisco (AMC Metreon), Toronto (Cineplex Scotiabank) e Vancouver (Cineplex Odeon International Village).

Elvis: Austin Butler mentre suona il piano

Il regista Baz Luhrmann e Butler introdurranno Elvis e le proiezioni saranno tutte programmate alle 17, con l'eccezione delle città di Los Angeles in cui l'evento sarà alle 16, e Graceland nella città di Memphis, dove l'appuntamento è alle 14.

L'8 gennaio, inoltre, sarà disponibile su HBO Max uno speciale di 30 minuti sulla realizzazione del lungometraggio, intitolato Just A Boy from Tupelo: Bringing Elvis to the Big Screen.

RCA Records celebrerà Presley pybblicando il mashup realizzato per il film Toxic Las Vegas: Jamieson Shaw Remix, che unisce i brani di Britney Spears ed Elvis Presley.

Sirius XM riproporrà l'intervento di Lurhmann, Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge su Elvis Radio dal 6 all'8 gennaio.

L'8 gennaio ci sarà spazio per numerosi eventi ideati per celebrare la vita dell'artista, tra cui maratone cinematografiche, gite organizzate, interviste, eventi in streaming a cui parteciperà anche Lisa Marie Presley in collegamento live da Graceland, e l'apertura di una nuova mostra dedicata al processo creativo che ha portato il film di Luhrmann sul grande schermo.

Il regista australiano ha dichiarato: "Siamo così grati nei confronti del pubblico di tutte le età che è venuto a vedere il film nei cinema, e nei confronti di Warner Bros e degli esercenti che hanno accettato di sostenere una scommessa non certamente dagli esiti sicuri. Un grande grazie agli spettatori che hanno reso Elvis il titolo originale numero 1 del 2022, e in particolare nei confronti dei fan di Elvis, vecchi e nuovi. L'intero team di Elvis, insieme a Graceland e alla famiglia Presley, vi hanno ascoltato e hanno lavorato con atenzione per offrirvi questi doni davvero speciali per celebrare Elvis nel giorno del suo compleanno".