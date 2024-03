Bob Dylan, Timothée Chalamet vuole l'Elvis di Austin Butler nel biopic per 'un universo musicale condiviso'

Chalamet ha in mente un universo musicale condiviso e vorrebbe includere la star di Elvis, con cui ha recitato in Dune - Parte Due

Nel corso della promozione di Dune - Parte Due, Timothée Chalamet ha confessato che gli piacerebbe molto avere l'Elvis di Austin Butler nel suo atteso biopic su Bob Dylan, per inaugurare magari un "universo musicale condiviso".

Parlando della sua preparazione per A Complete Unknown, in cui la star di Wonka interpreterà Dylan, Chalamet ha detto di aver "scrutato" senza sosta il cervello di Butler - con cui ha condiviso lo schermo nel film di Denis Villeneuve - per avere consigli su come ritrarre una figura musicale così leggendaria. Tra l'altro, Bob Dylan in persona ha mandato i suoi appunti al regista James Mangold.

"Non vedo l'ora di vedere quel film", ha risposto Butler. "Vorrei poter essere sul set tutti i giorni per vedere la magia prendere vita".

"Vorrei che ci fossi anche tu!", ha quindi risposto Chalamet. "C'è il personaggio di Elvis nel biopic su Johnny Cash [Walk The Line]. È davvero breve, molto breve, ma stavo tipo pensando che potremmo creare un universo cinematografico musicale".

Edward Norton sostituirà Benedict Cumberbatch nel film su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown

Butler ha vinto un Golden Globe e un BAFTA per aver interpretato Presley in Elvis nel film di Baz Lurhmann, mentre per A Complete Unknown, che sarà diretto da James Mangold (che guarda caso ha anche diretto Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line) non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale.