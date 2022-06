Elvis, Baz Luhrmann rivela: "Esiste una versione del biopic di 4 ore"

In attesa dell'arrivo di Elvis nei cinema italiani, previsto per domani, il regista Baz Luhrmann h rivelato che esiste una versione del biopic sul Re del rock lunga 4 ore.

Elvis: Austin Butler con Helen Thomson in una scena del film

Parlando del film, Baz Luhrmann ha rivelato a Radio Times: "In realtà ho una versione di quattro ore". Nell'intervista, ha menzionato l'esistenza di scene extra che voleva aggiungere, ma alla fine il regista si è dovuto limitare a una versione del lungometraggio lunga "solo" 2 ore e 39.

"Mi sarebbe piaciuto approfondire altri aspetti", ha continuato Luhrmann. "C'è molto di più. Voglio dire, ci sono molte cose che ho girato, come il rapporto con la band, ho dovuto ridurlo - ed è così interessante come il Colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks, si sbarazza di loro." La versione di Elvis lunga quattro ore esplorerebbe, inoltre, la relazione del cantante con la sua prima ragazza Dixie e il brano Jailhouse Rock.

Elvis, il verdetto di Priscilla Presley su Austin Butler: "Non prendetelo come un insulto, ma..."

Baz Luhrmann voleva aggiungere al film altre parti della vita di Presley. "Quello che succede è che a un certo punto inizia a fare cose stravaganti, come andare a trovare Nixon", ha spiegato il regista. "L'ho tenuto lì per un po', ma arriva un punto in cui non puoi avere tutto dentro, quindi ho cercato di seguire lo spirito del personaggio".

Qui la nostra recensione di Elvis, al cinema da domani.