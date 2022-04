Elvis, il verdetto di Priscilla Presley su Austin Butler: "Non prendetelo come un insulto, ma..."

Quando le è stato chiesto di parlare di quanto Austin Butler somigli effettivamente a Elvis, Priscilla Presley ha pronunciato le seguenti parole: 'Non prendetelo come un insulto, ma...'

Austin Butler, l'interprete del re del rock nel nuovo film biografico incentrato su Elvis, ha finalmente ottenuto un verdetto sincero a proposito del suo aspetto da Priscilla Presley in persona, la quale ha messo le mani avanti dicendo: "Spero che il mio giudizio non sia preso per un insulto".

Elvis: Austin Butler in una foto

L'ex moglie dell'icona della musica, che è stata sposata con Elvis per sei anni, non è stata coinvolta direttamente nel film biografico e non l'ha ancora visto. Parlando con The Project, mentre promuoveva la mostra Elvis Presley: Direct from Graceland in Australia, Priscilla ha detto che lei e il regista Baz Luhrmann hanno avuto spesso delle conversazioni a proposito della realizzazione della pellicola.

"Ho promesso a Baz che non l'avrei visto a meno che lui non fosse stato lì con me, me l'ha chiesto lui. Mi ha detto: 'Per favore, non vederlo. Voglio che tu lo veda con me.' È molto nervoso. Mi ha mandato un'e-mail. In effetti, sa che sono qui, in Australia, dove è stato girato il film, quindi vuole sapere se potessi tornare a Sydney con lui in modo da organizzare la proiezione", ha spiegato la 76enne.

A Priscilla Presley è stato anche chiesto di parlare di come Austin Butler ha interpretato Elvis e se la star si avvicina o meno all'uomo che conosceva e amava, al che l'ex moglie del re del rock ha risposto: "Spero che il mio giudizio non sia preso per un insulto, ma non conosco nessuno che possa davvero mettersi nei suoi panni. Non ho mai visto nessuno che possa interpretare Elvis. Ma ho sentito che il ragazzo ha fatto un ottimo lavoro".