Elvis: Leonardo DiCaprio ha dato un consiglio ad Austin Butler per prepararlo al film di Baz Luhrmann

Baz Luhrmann, il regista di Moulin Rouge e Il grande Gatsby, è famoso per aver messo insieme film sontuosi e intricati e questo lo ha reso la persona perfetta per realizzare Elvis: ecco che cosa ha detto Leonardo DiCaprio a Austin Butler al fine di prepararlo affinché fosse in grado di lavorare al meglio con il celebre regista.

Elvis: Austin Butler in una foto

Butler interpreta il leggendario Elvis nella pellicola ed è interessante notare che sembra che l'attore abbia ricevuto dei solidi consigli, nientemeno che dal veterano del cinema di Luhrmann, prima di lavorare con lui al suo nuovo film biografico intriso di musica.

Durante un'intervista diffusa da Entertainment Weekly, Butler ha rivelato che DiCaprio gli aveva detto che Luhrmann lo avrebbe spinto al limite e avrebbe superato ogni confine, per quanto concerne la recitazione, al fine di fargli scoprire nuove abilità che non sapeva nemmeno di possedere.

Elvis: Austin Butler in un'immagine

"Leo mi ha detto: 'Baz ti manterrà costantemente fuori equilibrio e ti tirerà fuori cose che per adesso non sai neanche di avere dentro di te.' Se devo essere sincero... è esattamente l'esperienza che ho avuto con lui", ha spiegato Austin Butler. "Ci sono stati giorni in cui ho pensato: 'Baz, perché non facciamo quello che abbiamo preparato?' Mi sono reso conto che mi avrebbe spinto fino al limite."