Ovunque tu sia, la recensione: la nuova serie di Harlan Coben su Netflix è un rompicapo da divorare

Un po' troppa carne al fuoco? Forse, ma Ovunque tu sia è l'ennesima serie tratta da Harlan Coben per Netflix che si divora tutta d'un fiato.

Giallo con venature thriller o viceversa? Comunque la si metta, l'impronta dello scrittore Harlan Coben è chiara ed è ben presente nel catalogo Netflix con diverse produzioni che ogni anno arrivano a catturare il pubblico della popolare piattaforma streaming. L'ultima arrivata tra le serie ispirate al lavoro dell'autore è Ovunque tu sia, che si affida a un cast di tutto rispetto per rendere credibili i personaggi e le vicende che li coinvolgono, dal protagonista Sam Worthington a Milo Ventimiglia, Britt Lower, Chi McBride e Erin Richards. Il risultato incolla allo schermo, al netto di qualche forzatura.

Uno spunto solido per Ovunque tu sia

Sam Worthington, protagonista della serie Netflix

Quando si tratta di incuriosire e tenere alta l'attenzione, la premessa, il punto di partenza di una storia, è fondamentale, come lo scatto dai blocchi di partenza di un centometrista. E Ovunque tu sia parte sicuramente col piede giusto: un figlio ucciso, un padre in carcere per il delitto... che non ha commesso. Ma se la sua innocenza è stata fin qui sostenuta soltanto da lui, gli viene presentata una prova che il suo Matthew potrebbe essere ancora vivo. È il dettaglio che mancava e che mette in moto una serie di vicende che gli permetteranno di far luce su una verità troppo a lungo tenuta nascosta.

La disperazione di un padre

"Non voglio un nuovo processo, voglio riavere mio figlio." È in questa frase che si sintetizza il cuore del protagonista di Ovunque tu sia e del suo intreccio: il personaggio interpretato da un bravo Sam Worthington si affida a quell'input ricevuto, a quella foto che ritrarrebbe suo figlio cresciuto di qualche anno, non vedendola come prova della sua innocenza e alla possibilità di una scarcerazione, ma come speranza di potersi ricongiungere con lui. In questo è chiaro il titolo originale "I Will Find You", che pone l'enfasi sul ritrovarlo piuttosto che sull'incertezza del luogo in cui si trovi.

Il protagonista con Britt Lower in una scena di Ovunque tu sia

Su questo dolore, e barlume di speranza, di padre Sam Worthington costruisce la sua prova solida ed emozionante, incrociando il cammino con una serie di personaggi di contorno più o meno riusciti: se convince la prova di Britt Lower e funzionano altri che accompagnano direttamente l'evoluzione del protagonista, altri sembrano meno ben delineati e faticano a ritagliarsi un posto coerente nel cammino narrativo della serie.

A voler sintetizzare, ci è sembrato funzionare meglio tutto il blocco di trama che ruota immediatamente attorno a Worthington e meno le tracce secondarie che incrociano il suo cammino.

Una serie da divorare, ma con qualche forzatura

Questo accade perché l'intreccio stesso di Ovunque tu sia presenta delle forzature più o meno marcate, alcuni snodi che bisogna accettare senza farsi troppe domande che l'autore introduce per spiazzare e sorprendere continuamente lo spettatore. Accade anche in altre storie firmate da Harlan Coben, ma qui è a tratti più netto e marcato con twist continui pronti a cambiare le carte in tavola e spiazzare ogni volta che ci sembra di aver capito la direzione che la storia sta prendendo.

Una scena della serie tratta da Harlan Coben

Questo non rovina l'esperienza di visione, che resta la solita corsa tesa e appassionante da cui è difficile staccarsi, per lo più valorizzata da un buon cast che aumenta il livello di partecipazione dello spettatore. Eppure può far storcere il naso a chi cerca in una storia una verosimiglianza e una coerenza di fondo che a tratti vacilla in Ovunque tu sia. Ma ce ne accorgiamo solo alla fine, quando finalmente arriviamo a tirare il fiato!