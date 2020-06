Elon Musk: "Johnny Depp e Amber Heard dovrebbero seppellire l'ascia di guerra”

Elon Musk respinge le accuse di un presunto ménage à trois con Amber Heard e Cara Delevingne durante il matrimonio tra Johnny Depp e la Heard e fornisce un consiglio (non richiesto) alla coppia, invitando i due a seppellire l'ascia di guerra.

Johnny Depp e Amber Heard

Elon Musk ha smentito la notizia secondo cui avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con Cara Delevingne durante la sua frequentazione con Amber Heard alle spalle di Johnny Depp.

In un'intervista a Page Six, il CEO di Tesla chiarisce la situazione e specifica: "Cara e io siamo amici, ma non siamo mai stati intimi. Lei ve lo può confermare. E poi voglio chiarire ancora una volta che io e Amber abbiamo cominciato a frequentarci un mese dopo la sua richiesta di divorzio da Johnny Depp. Non penso di essere mai stato neanche nei paraggi di Amber durante il loro matrimonio!"

Johnny Depp ha due cause legali che lo vedono contrapposto alla sua ex moglie, una a Londra e l'altra nella Contea di Fairfax County, Virginia. A Londra, Depp ha mosso querela contro i proprietari del Sun, News Group Newspapers, su un articolo del 2018 in cui Amber Heard proclama (pur senza far nomi) di essere vittima di violenza domestica. Il caso negli USA è contro Amber Heard in persona, in risposta al saggio scritto dall'attrice per il Washington Post in cui parla delle violenze subite, anche qui senza fare il nome dell'ex marito.

Per Elon Musk, però, questa storia dovrebbe finire: "Riguardo le cause legali, consiglierei alle persone coinvolte di seppellire l'ascia di guerra e andare avanti. La vita è troppo breve per sopportare tutta questa negatività. Nessuno dirà, dopo che sarà tutto finito, che avrebbero desiderato che le cause legali durassero più a lungo!"