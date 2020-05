Johnny Depp: Vanessa Paradis e Winona Ryder lo difendono, Amber Heard risponde

Johnny Depp, arrivano affermazioni in sua difesa da parte delle ex Vanessa Paradis e Winona Ryder, alle quali segue una risposta dal portavoce di Amber Heard.

Johnny Depp, emergono le testimonianze in suo favore da parte delle ex Vanessa Paradis e Winona Ryder, entrambe a difesa del comportamento dell'attore durante le precedenti relazioni. Ma la risposta di Amber Heard non tarda ad arrivare.

"Conosco Johnny da più di 25 anni. Siamo stati compagni per 14 di questi, e abbiamo cresciuto insieme due figli. In tutto questo tempo, ho visto Johnny come una persona e un padre gentile, premuroso, generoso e mai violento" ha affermato la Paradis precisando che "Non è mai stato violento e non ha mai commesso abusi nei miei confronti". E simili sono state le parole della Ryder, con cui l'attore di Pirati dei Caraibi ha avuto una relazione negli anni '90: "Non riesco a capacitarmi di queste accuse. Non è mai, mai stato violento nei miei confronti. Mai, mai, ha abusato di me".

Queste dunque, come riporta anche Variety, le testimonianze ammesse al processo per diffamazione contro The Sun, il tabloid inglese che nel 2018 pubblicò l'articolo "Gone Potty - How Can J.K. Rowling Be 'Genuinely Happy' Casting Wife-Beater Johnny Depp in the New 'Fantastic Beasts' Film?" che faceva riferimento alle note accuse dell'attrice di Aquaman contro Depp e puntava l'indice contro J.K. Rowling per aver fatto scritturare un uomo violento per Animali Fantastici.

E proprio un portavoce di Amber Heard ha commentato, dopo aver udito le dichiarazioni delle altre attrici, precisando che: "In relazione a ciò che è stato affermato da Vanessa Paradis e Winona Ryder, siamo felici che loro non abbiano avuto la stessa esperienza di Ms. Heard. Ma l'esperienza di una donna non determina quella di un'altra".

Il processo, che avrebbe dovuto tenersi a marzo, ma è stato rimandato, riprenderà nel mese di luglio al Royal Courts of Justice di Londra.