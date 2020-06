Johnny Depp potrebbe costringere Cara Delevingne a presentarsi in tribunale per fare chiarezza sulle indiscrezioni che abbia avuto una relazione a tre con la sua ex moglie Amber Heard e il miliardario Elon Musk.

Un amico e vicino dell'ex coppia ha infatti confermato in una nuova deposizione di aver visto i tre insieme nella residenza della star di Pirati dei Caraibi nel 2016, dopo la separazione dei coniugi.

I legali di Johnny Depp hanno già chiesto che Elon Musk presenti tutti i messaggi, le e-mail e i dati delle conversazioni avute con Amber Heard nel periodo successivo al maggio 2016.

A testimoniare che il miliardario e Cara Delevingne frequentavano la star di Aquaman è stato Josh Drew, sposato con Raquel "Rocky" Pennington, miglior amica di Amber, e che aveva preso in affitto uno degli appartamenti di proprietà dell'attore nella sua proprietà. L'avvocato Benjamin Chew, in un video pubblicato dal Daily Mail, chiede: "Rocky ti ha detto che Amber Heard stava avendo una relazione con Cara Delevingne mentre era ancora sposata con Johnny Depp?". Drew ha quindi confermato quello che gli aveva detto la sua ex moglie, aggiungendo poi che Rocky gli aveva svelato che Amber, Elon e Cara avevano trascorso una notte insieme.





Musk ha confermato in precedenza di aver frequentato Heard, sottolineando tuttavia che la loro relazione è iniziata dopo la rottura con Johnny Depp, mentre l'attore sostiene di essere stato tradito mentre era ancora sposato con Amber.

Delle immagini scattate dalle telecamere di sicurezza della residenza dell'attore dimostrerebbero inoltre che i tre erano insieme poche ore prima il Giorno del Ringraziamento nel 2016, come confermato anche da chi lavorava come concierge nell'edificio e li aveva visti mentre avevano dei problemi con l'ascensore, decidendo quindi di salire usando le scale.

Un portavoce di Elon Musk ha però smentito tutte le indiscrezioni sostenendo che si tratta di "sciocchezze in stile soap opera" e che non c'è alcuna intenzione di commentare ulteriormente quanto pubblicato online.