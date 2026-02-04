Whoopi Goldberg zittisce Elon Musk dopo le critiche a Lupita Nyong'o in Odissea: "Guardati allo specchio"

Whoopi Goldberg ha lanciato una frecciata a Elon Musk dopo che l'imprenditore ha criticato pubblicamente il personaggio di Lupita Nyong'o in Odissea di Christopher Nolan. La star di Ghost - Fantasma ha difeso la collega e la scelta di Christopher Nolan.

Secondo Musk, il regista britannico avrebbe perso la sua integrità a causa delle voci, non confermate, che Lupita Nyong'o sarebbe stata scelta per interpretare Elena di Troia nel nuovo kolossal che porta sullo schermo l'Odissea di Omero.

La reazione di Whoopi Goldberg alle frasi di Elon Musk

"Oh, sapete, perché Omero ha descritto questo personaggio di fantasia come chiara di pelle, bionda, così bella che gli uomini hanno iniziato una guerra per lei" ha detto Goldberg "Non so se ve ne rendete conto, ma Lupita è anche considerata una delle donne più belle del mondo. Quindi non sono sicura di cosa tu stia cercando di dire".

Lupita Nyong'o sul red carpet di Star Wars

Whoopi Goldberg poi ha continuato ad attaccare Elon Musk: "In realtà,non sei obbligato ad andare a vedere il film. Non capisco perché tu senta il bisogno di intervenire su questo argomento. Suggerirei di guardarti allo specchio se hai qualche preoccupazione sull'aspetto delle persone, se è questo il punto a cui vogliamo arrivare. Non perdere tempo a prendermi in giro, tesoro. So benissimo che aspetto ho. Ci sono così tante cose che vorrei dirti, cose maleducate e orribili, ma non lo farò. Però sappi che le sto pensando" prima di concludere "Elon, siediti e basta. Su queste cose, quando si parla di arte, vai a sederti, per favore".

La nuova Odissea di Christopher Nolan

Odissea, il nuovo epico film del regista di Oppenheimer e Tenet, uscirà il 17 luglio e si tratta di un adattamento del poema omerico che racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia.

Nel cast del film troviamo Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da altre star come Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page e Lupita Nyong'o.