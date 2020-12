Ellen Pompeo: "I fan italiani di Grey's Anatomy sono i migliori" il post divide Twitter

Ellen Pompeo, storica interprete di Meredith Grey in Grey's Anatomy, ha spiazzato i numerosi seguaci della serie tv, dichiarando su Twitter che secondo lei i fan italiani sono in assoluto i migliori fan del medical drama. Il post è apparso in concomitanza con la messa in onda del nuovo episodio dello show ed ha diviso i suoi follower su Twitter.

Prosegue con grande successo la messa in onda della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. Nonostante lo scorrere del tempo e gli addii della maggior parte delle star più amate, i fan del medical drama rimangono tantissimi e provengono da ogni parte del globo. Lo sa bene Ellen Pompeo, protagonista assoluta dello show, che però nelle scorse ore si è sbilanciata in un modo del tutto inaspettato, dichiarando la propria preferenza per i fan italiani rispetto a tutti gli altri seguaci provenienti da altre zone del mondo. Tutto è accaduto tramite Twitter, quando una fan italiana di Grey's Anatomy ha condiviso l'immagine di un caffè appena preparato. La ragazza ha quindi taggato Ellen Pompeo per farle sapere che stava ricorrendo alla calda bevanda per riuscire a rimanere sveglia in attesa della messa in onda del nuovo episodio della serie tv.

Ricordiamo, infatti, che Grey's Anatomy va in onda ogni settimana in contemporanea con gli Stati Uniti. L'utente in questione rientra tra coloro che, piuttosto che attendere il giorno successivo per visionare con calma quanto accaduto, preferiscono rimanere svegli fino a tarda notte per vedere il nuovo episodio nello stesso momento in cui lo vedono anche milioni di altre persone negli Stati Uniti. "Caffè per stanotte, 3 del mattino qui in Italia quando andrà in onda la puntata. Ellen, vorrei che tu fossi qui con noi, resto sveglia solo per te", si legge nel tweet. Non è trascorso molto tempo prima che Ellen Pompeo in persone condividesse il tweet, facendo coming out rispetto alle sue preferenze riguardo la nazionalità dei fan di Grey's Anatomy. "Non voglio creare problemi ma quelli italiani sono i migliori fan", ha scritto l'attrice, chiedendo conferma al suo collega e amico Giacomo Gianniotti, l'interprete italiano del Dr. Andrew DeLuca, il quale non ha potuto far altro che confermare la teoria di Ellen.

Il tweet di Ellen Pompeo, come prevedibile, ha scatenato l'entusiasmo nei numerosi fan italiani della serie tv, i quali hanno inondato il post di commenti pieni di parole d'amore ed esilaranti gif. Non sono mancati, però, i commenti di tutti gli altri fan internazionali del medical drama che hanno espresso tutto il proprio disappunto rispetto a quanto dichiarato dall'attrice che, lo ricordiamo, è proprio di origini italiane. Il nonno, infatti, era originario di Gesualdo, un paese in provincia di Avellino.

Grey's Anatomy 17: un altro incredibile ritorno da "sogno"

Ricordiamo che quello andato in onda nelle scorse ore è il quarto episodio della stagione 17, intitolato You'll Never Walk Alone. Dopo aver ritrovato l'amore della sua vita, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Meredith è stata protagonista di un'altra emozionante reunion di fronte alla quale, c'è da giurarci, per i fan è stato davvero impossibile frenare la commozione.