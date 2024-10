Ella Purnell, star di Fallout, non farà mai un film horror: "Non sopporto la vista del sangue"

Se il sangue e le budella di Fallout e Yellowjackets vi hanno fatto venire la nausea, Ella Purnell pare la pensi esattamente come voi.

Nonostante i suoi ruoli in queste due serie, dove il sangue abbonda, l'attrice non è una fan dell'intrattenimento violento e dei film horror, quindi difficilmente si vede nei panni di una scream queen.

"Non posso fare film horror", ha dichiarato la Purnell al Guardian in una nuova intervista. "Non amo guardare troppo gore o cose soprannaturali. Non sono nemmeno una grande appassionata di fantascienza. E non ho molta esperienza con i videogiochi. Quindi non so come sia successo tutto questo!".

Fallout: una scena

In realtà, la Purnell non è solo confusa per il suo successo come star di serie televisive di questo genere, ma anche per il fatto stesso di essere diventata un'attrice. "Non ho mai pensato di diventare un'attrice", ha confessato. "Mi sento molto in colpa e con la sindrome dell'impostore legata a questa affermazione, perché so che molte persone vogliono farlo fin da quando erano bambini. E per me non è stato così".

Tuttavia, la Purnell ha un'esperienza di recitazione di gran lunga superiore a quella della maggior parte degli attori della sua età. A 20 anni aveva già interpretato la versione giovane di Keira Knightley in Non lasciarmi, la versione giovane di Angelina Jolie in Maleficent e la versione giovane di Margot Robbie in The Legend of Tarzan, per non parlare della partecipazione a film come Kick-Ass 2 e Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton. Ma tutto questo non ha mai fatto parte dei suoi piani. "Volevo andare all'università e fare la scrittrice, volevo scrivere libri per bambini", ha dichiarato al Guardian. Tra non molto la vedremo nella serie Sweetpea, che debutterà il 10 ottobre su Starz.

La Purnell ha anche riflettuto sulla bizzarria di diventare esponenzialmente più riconoscibile dopo l'uscita di Fallout. "Il giorno prima dell'uscita di Fallout nessuno sapeva chi fossi, e una settimana dopo l'uscita di Fallout improvvisamente la gente conosceva il mio nome. È stata un'esperienza un po' disorientante", ha continuato. Tuttavia, grazie alla sua precedente esperienza di lavoro su progetti di alto profilo, la fama non è stata una sorpresa. "Mi sembra che sia diventata una maratona e non uno sprint. Non mi è sembrato così scioccante come quando qualcuno diventa virale da un giorno all'altro".