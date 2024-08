Ella Purnell di Fallout ricorda la collaborazione con Tim Burton: "È come uno scienziato pazzo"

La maggior parte dei fan attribuisce il successo di Ella Purnell alle sue interpretazioni in Arcane, Fallout e Yellowjackets. L'attrice ha però rivelato che gran parte della sua crescita creativa è stata stimolata durante le riprese del film Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton.

La fanbase di Ella Purnell continua a crescere dopo la sua eccellente interpretazione in Fallout di Prime Video, dove ha vestito i panni di un'ingenua ma capace abitante del Vault che si muove in una terra desolata post-nucleare. La Purnell presta anche la voce a Jinx nella serie Arcane, ambientata nell'universo di League of Legends, e ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente con gli adattamenti dei videogiochi.

Tuttavia, ha dimostrato di essere capace di ruoli seri interpretando Emma Bloom in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, un film fantasy del 2016 diretto da Tim Burton. In un'intervista a Collider, l'attrice ha rivelato come la sua crescita professionale sia stata ispirata dall'approccio anticonformista del regista sul set.

L'elogio a Tim Burton

"È il migliore", ha affermato. "Non lo vedo da secoli, probabilmente da quando abbiamo fatto Miss Peregrine. Ma è come uno scienziato pazzo. La sua visione e il suo pensiero sono al di sopra di tutto, quindi non ti guarderà mai negli occhi perché sarà perso nei suoi pensieri tutto il tempo. Mette insieme queste cose fantastiche che vede prima nella sua mente. È incredibile vederlo lavorare".

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children: Asa Butterfield ed Ella Purnell in una scena

Le lodi di Purnell fanno eco ai commenti di altri attori su Burton, famoso per la sua visione unica. Questo risuona in tutto il suo lavoro, che include l'imminente sequel di Beetlejuice Beetlejuice e lo spinoff di Netflix La famiglia Addams.

Miss Peregrine è stata una svolta per la carriera di Ella Purnell, come ha confermato l'attrice stessa in una precedente intervista con Crash: "È stata sicuramente una cosa che ha cambiato la vita. È stata anche un'enorme svolta nella mia carriera e nella mia vita. Avevo appena finito gli esami di maturità e tutti avevano appena lasciato la scuola. Era la fine di un'epoca, l'inizio della mia vita adulta. Terrificante ma altrettanto eccitante. Ripenso a quel lavoro e ho tanti bei ricordi. È stato il film più lungo che abbia mai fatto, circa sei mesi".

Da allora Purnell ha recitato in una serie di spettacoli di successo prima di recitare in Army of the Dead: Lost Vegas di Zack Snyder (il sequel è stato recentemente cancellato). La Purnell sarà la protagonista della prossima dark comedy Sweetpea, che debutterà il 20 ottobre su NOW e Sky Atlantic.