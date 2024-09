Ella Purnell diventa un'assassina nel trailer della serie Sweetpea

La serie Sweetpea, con star Ella Purnell, debutterà sugli schermi il 10 ottobre e il trailer mostra la giovane in cerca di vendetta.

Sky e Starz ha condiviso online il trailer della serie Sweetpea, in arrivo sugli schermi americani il 10 ottobre, con star Ella Purnell.

Nel video si assiste a quello che accade quando una giovane perde letteralmente il controllo dopo essere stata ignorata e sottovalutata, decidendo di vendicarsi nei confronti di chi l'ha fatta sentire invisibile.

I dettagli della serie

Sweetpea sarà composta da sei episodi e mostrerà Ella Purnell nel ruolo di Rhiannon Lewis, una ragazza che si ritrova ad alimentare una voglia di uccidere qualcuno che si rivela essere liberatoria e vendicativa.

La serie si basa sul romanzo scritto da C.J. Skuse ed è prodotta da See-Saw Films.

Purnell ha recitato recentemente in Yellowjackets, serie prodotta per Paramount+, e in Fallout, adattamento del videogame che su Prime Video ha ottenuto un grande successo.

Nel cast di Sweetpea ci sono anche Nicole Lecky nel ruolo di Julia, Jon Pointing che sarà Craig, Calam Lynch nei panni di AJ, Leah Harvey che è Marina, Jeremy Swift nei panni di Norman, e Dustin Demri-Burns che sarà Jeff.

La sceneggiatura è stata scritta da Swain insieme a Krissie Ducker (Killing Eve), Laura Jayne Tunbridge e Selina Lim.