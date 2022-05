Elizabeth Olsen: "Ho perso dei ruoli perché ero nei film Marvel, è frustrante"

Elizabeth Olsen ha ammesso che l'impegno costante nei film Marvel le ha fatto perdere ruoli a cui teneva molto, una sensazione piuttosto frustante.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

Elizabeth Olsen ha interpretato Wanda Maximoff/Scarlett Witch in sei progetti del Marvel Cinematic Universe ed è stata impegnata con lo studio molto a lungo, come ha rivelato al New York Times, dovendo spesso rinunciare ad altri lavori.

"Mi ha portato via dalla capacità fisica di svolgere determinati lavori che pensavo fossero più in linea con le cose che mi piacevano come spettatrice", ha spiegato la Olsen.

Uno dei lavori a cui la star ha dovuto dire di no era The Lobster di Yorgos Lanthimos, del 2015, ma il contratto con Marvel le ha imposto di rinunciare.

"Ho iniziato a sentirmi frustrata", ha detto Olsen parlando delle rinunce ai ruoli che voleva davvero. "Avevo questa sicurezza sul lavoro, ma stavo perdendo questi pezzi che sentivo fossero più adatti a me. E più mi allontanavo da quello, meno venivo considerata".

Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Wanda doveva uccidere di più, ma per me è stata dura"

Tuttavia, il tempo ha contribuito ad alleviare queste frustrazioni. Il successi della serie WandaVision e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attualmente nei cinema, le ha fatto apprezzare di più la sua situazione tanto da auspicare una pellicola standalone su Scarlet Witch:

"Penso che lo farei, ma la storia deve essere davvero buona. Penso che questi film siano i migliori quando non si tratta di creare contenuti, ma di avere un punto di vista molto forte, non perché hai un piano per fare tre film".