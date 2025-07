Elizabeth Olsen deve scegliersi un partner per l'aldilà nel trailer della rom-com Eternity

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di Eternity, una commedia romantica con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, che uscirà nelle sale americane a novembre dopo la prima mondiale prevista al Toronto Film Festival.

Diretto da David Freyne, il film è ambientato nell'aldilà, dove le anime hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l'eternità. La nostra protagonista, Joan (Olsen), si trova di fronte alla scelta impossibile tra l'uomo con cui ha trascorso la sua vita (Teller) e il suo primo amore (Turner), morto giovane e che ha atteso per decenni il suo arrivo.

Freyne ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta insieme a Pat Cunnane, il cui copione originale è finito nella Black List dei copioni più promettenti non ancora prodotti a Hollywood nel 2022. Tim White e Trevor White sono i produttori del progetto.

Dove abbiamo già visto i protagonisti di Eternity

Tra i film recenti di Olsen figurano The Assessment e His Three Daughters. Teller ha recentemente recitato nel film Apple TV+ Misteri dal profondo e presto lo vedremo nel film biografico su Michael Jackson, Michael, in uscita il prossimo anno.

Turner ha recitato nella serie Apple TV+ Masters of the Air dello scorso anno, mentre quest'anno ha fatto parlare di sé soprattutto per la relazione con Dua Lipa. Il prossimo anno lo vedremo ancora con Apple nella serie Neuromancer.

Durante un'intervista con Extra all'inizio di quest'anno, Olsen aveva fornito alcune anticipazioni su Eternity. "È davvero divertente",aveva rivelato l'attrice in quell'occasione. "È un omaggio ai film di Billy Wilder. Penso che sarà una commedia romantica speciale di cui saremo tutti molto orgogliosi. Sono entusiasta che della sua uscita quest'anno".

Elizabeth Olsen tornerà a interpretare Scarlet Witch nel MCU?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

Nei giorni scorsi, il regista Matt Shakman, già acclamato per il suo lavoro su WandaVision e in queste settimane al cinema con I Fantastici 4: Gli Inizi, ha riacceso le speranze dei fan Marvel parlando apertamente di Scarlet Witch e del suo possibile futuro nel MCU.

Il regista, infatti, ha lasciato intendere che il personaggio di Elizabeth Olsen non sarebbe mai davvero morto, alimentando le speculazioni su un suo imminente ritorno: "Wanda non se n'è mai andata", ha affermato senza esitazioni, una frase che ha immediatamente fatto il giro del web e dei social tra i fan Marvel.