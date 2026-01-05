Eternity, il nonno e la nonna di Miles Teller hanno ispirato la sua performance nel film con Elizabeth Olsen

La star di Top Gun: Maverick ha svelato che il legame dei suoi nonni ha fornito parecchi spunti per la trama del film con Elizabeth Olsen.

Miles Teller ha vissuto un legame molto forte con i suoi nonni e la loro storia non ha soltanto influenzato la sua vita ma anche la sua carriera. La star di Whiplash ha ammesso che tutto ciò è avvenuto anche per il film Eternity.

L'attore ha recitato nella nuova commedia romantica al fianco della star del Marvel Cinematic Universe Elizabeth Olsen e ha spiegato in che modo la vita di suo nonno ha influenzato la sua performance nel nuovo progetto cinematografico.

I nonni di Miles Teller

"È stato davvero bello semplicemente... non so, osservarli" ha dichiarato Teller in merito ai suoi nonni "Sono sempre stato molto legato a loro". L'attore è nato in Pennsylvania e poi ha girato diversi stati americani a causa del lavoro del padre.

Miles Teller e Elizabeth Olsen in una scena di Eternity

Il nonno di Teller è scomparso nel dicembre 2024, mentre la nonna, Leona Flowers, ha partecipato con il nipote alla première di Eternity: "Lei dà davvero un fondamento a tutto nella mia vita in un modo così bello. Ha un cuore incredibilmente puro".

Le origini e il matrimonio di Miles Teller

"Si amano così tanto" ha aggiunto parlando della coppia "Spesso, quando le persone sono sposate da così tanto tempo, quando uno se ne va l'altro, di solito, non resta molto indietro, perché è come una sorta di cuore spezzato. Quindi penso che sia qualcosa di davvero speciale".

L'attore ha aggiunto: "Provengo da una lunga stirpe di grandi uomini, e sono orgoglioso di rappresentarla" Teller si è soffermato anche sul proprio matrimonio con Keleigh Sperry, che ha fornito un contributo alla sua interpretazione nel ruolo di Larry in Eternity: "Mia moglie è la mia migliore amica. Quando ci siamo detti 'lo voglio', immaginavamo davvero di stare insieme per sempre, per l'eternità".

Eternity di David Freyne racconta la storia di Joan (Elizabeth Olsen), una donna che dopo la morte si ritrova nell'aldilà e ha un tempo limitato per poter scegliere con chi trascorrere l'eternità: Larry (Miles Teller), il marito con cui ha condiviso tutta la vita, o Luke (Callum Turner), il suo primo amore morto giovane e rimasto ad attenderla per decenni?