Dua Lipa e Callum Turner promessi sposi: quanto costa il prezioso anello di fidanzamento?

Dovevamo aspettarcelo dopo aver visto per mesi il prezioso anello di diamanti far capolino dai social media di Dua Lupa. La cantante di Physical ha finalmente confermato il fidanzamento con l'attore Callum Turner, che frequenta dal 2024.

"Siamo fidanzati, e sono molto felice" ha confermato la formosa popstar a British Vogue.

Nell'intervista Dua Lipa si è "sbottonata" rivelando come ha conosciuto il suo futuro sposo, incontrato grazie al co-fondatore del The River Cafe, un ristorante di Londra dove entrambi si trovavano a cenare un giorno. Un anno dopo il loro breve incontro, Turner entrò in un ristorante di Los Angeles dove si trovava la cantante.

"Ricordo di aver pensato: 'Oh, è quel ragazzo davvero sexy del The River Cafe'".

Da lì sono seguiti una serie di appuntamenti che hanno permesso ai due artisti di scoprire che erano sulla stessa lunghezza d'onda. Così la cantante ha iniziato a pensare che fossero "destinati a stare insieme. Questa decisione di invecchiare insieme, di condividere la vita ed migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale".

Un anello di fidanzamento davvero speciale

Dua Lipa sfoggia il prezioso anello di fidanzamento regalatole da Callum Turner

Vista la curiosità dei fan sull'anello di Dua Lipa ecco qualche informazione in più. L'anello di diamanti è incastonato in una larga fascia a sigaro. Nel gennaio 2025, la designer di anelli di fidanzamento newyorkese Susie Saltzman ha descritto a BRIDES l'anello come "molto probabilmente un taglio brillante rotondo o un taglio europeo antico incastonato nella fascia".

Saltzman ha aggiunto che il diamante è "incastonato in basso, quasi a filo con l'ampia fascia in oro", il che, ha spiegato, "lo distingue dai diamanti solitari di forma vistosa su fasce super delicate che abbiamo visto indossare alle celebrità negli ultimi cinque anni".

Ma quanto costa il prezioso gioiello? Saltzman ha stimato che l'anello costi tra i 65.000 e i 125.000 dollari, a seconda della forma del diamante, del peso in carati e della qualità. Per l'esperta, si tratta di un "diamante naturale di alta qualità che probabilmente supera i due carati e mezzo o forse tre".

Tuttavia, secondo Laura Taylor, specialista in anelli di fidanzamento di Lorel Diamonds, l'anello sembra essere più vicino ai 3-4 carati e ha un prezzo ancora più elevato di quanto previsto da Saltzman. Potrebbe, infatti, costare tra i 200.000 e i 270.000 dollari, sempre a seconda che il diamante sia naturale o meno. In ogni caso, un regalo da capogiro per la bella cantante che si prepara a dire il suo sì per la vita.