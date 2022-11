Elizabeth Hurley: "Lavorare con Matthew Perry è stato un incubo per via delle sue dipendenze"

Nel suo ultimo libro di memorie, che sta facendo molto discutere, Matthew Perry, una delle star indiscusse delle serie cult Friends, parla apertamente dei suoi problemi con la dipendenza da alcool e droga. Problemi che spesso rendevano la vita difficile anche ai suoi colleghi di set.

L'attrice Elizabeth Hurley, protagonista della comedy Tutta colpa di Sara, uscita nelle sale nel 2002, ha infatti rivelato di come fosse stato un vero e proprio incubo dover lavorare con Matthew Perry. L'attore si trovava all'apice della sua dipendenza e la produzione dovette interrompere le riprese per c

onsentirgli di andare in riabilitazione per due mesi.

In ogni caso, Elizabeth Hurley non sembra portare alcun rancore nei suoi confronti, spiegando ai microfoni di Yahoo! Entertainment come la situazione si fosse prontamente sistemata non appena la riabilitazione di Matthew era terminata, dimostrandosi favoloso sul set.

Sempre nel suo libro, Matthew Perry ha rivelato di aver speso all'incirca 9 milioni di dollari per tornare a essere sobrio, trascorrendo metà della sua vita in centri di riabilitazione. Non solo alcool; Matthew Perry ha dovuto combattere anche con la dipendenza da droga e psicofarmaci, ringraziando la co-star Jennifer Aniston per l'immenso supporto nei suoi confronti.