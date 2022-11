Matthew Perry e il "no" di Zac Efron per la sua commedia romantica

Matthew Perry è pronto per mostrare al pubblico una commedia a cui a lavorato in questo periodo. Sfortunatamente, la star che avrebbe voluto come protagonista ha rifiutato la parte.

Matthew Perry sta portando avanti in questi giorni la promozione della sua autobiografia, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Il libro scritto dall'attore volto di Chandler Bing nella serie cult Friends è uscito negli USA il 2 novembre, e durante la sua promozione si parla anche di Zac Efron e un certo 'No'...

Tra demoni del passato e ricordi mai venuti a galla, sono tanti i momenti che Matthew Perry ha scelto di condividere con i fan, anche al di fuori delle pagine del suo stesso libro. In una delle ultime interviste rilasciate su Pop Culture Spotlight di SiriusXM con Jessica Shaw, come riportato da Entertainmente Weekly, l'attore raccontato di aver terminato di scrivere una sceneggiatura per una commedia romantica.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

L'idea del volto di Chalnder in Friends, era quella di esserne il protagonista ma "mi sono reso conto di avere 20 anni troppo per interpretarla. Quindi ora stiamo cercando di scegliere i ruoli principali".

"Abbiamo parlato con alcune persone" ha proseguito Matthew Perry prima di rivelare di aver offerto la parte del protagonista a Zac Efron, che ha interpretato una versione più giovane di Perry in 17 Again - Ritorno al Liceo. Zac Efron ha però rifiutato la parte. "Ha detto di no, quindi dobbiamo trovare qualcuno che dica di sì".

Matthew Perry ha inoltre dichiarato che, nella parte della protagonista, avrebbe voluto Aubrey Plaza. "Sarebbe stato perfetto perché penso che sia fantastica".

Il libro scritto da Matthew Perry uscirà in Italia l'8 novembre per La nave di Teseo.