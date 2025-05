Elio, svelate le voci italiane del film Pixar: c'è anche Lucio Corsi

La pellicola arriva dopo il successo globale di Inside Out 2 con la Pixar chiamata a replicare nonostante un budget considerevole

Disney ha finalmente svelato il cast di voci italiane di Elio, il film Pixar atteso nelle sale per il 18 giugno 2025. L'ha fatto durante l'evento organizzato dalla divisione italiana degli Studios, dove è stato reso noto che tra i doppiatori del nuovo film d'animazione ci sarà anche il cantautore di cui tutti parlano: Lucio Corsi.

L'interprete di Volevo essere un duro ha infatti prestato la voce all'ambasciatore Tegmen, ma non è il solo volto noto del cast vocale di Elio: accanto a Lucio Corsi anche Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell'Utente). I piccoli Andrea Fratoni e Alexander Gusev saranno invece il protagonista Elio e l'alieno Glordon, figlio di Lord Grigon.

Elio, una lunga produzione

Elio: una scena tratta dal film

Per la prima volta dopo Lightyear del 2022, la Pixar torna al genere fantascientifico con il nuovo film di formazione Elio.

Seguito immediato di quello che è diventato il film d'animazione con i maggiori incassi di tutti i tempi, Inside Out 2, l'epica storia di esplorazione spaziale della Pixar è stata avvolta nel segreto per un bel po' di tempo.

Un progetto che è stato in sviluppo presso lo studio d'animazione per diversi anni. Un'avventura spaziale di grande impatto visivo che avrebbe richiesto circa 300 milioni di budget, una cifra a dir poco pazzesca.

Di cosa parla il nuovo e ambizioso film Disney Pixar

Elio: un'immagine del film

La storia segue Elio Solis (Yonas Kibreab), un ragazzo ambizioso con un'aspirazione piuttosto insolita: essere rapito dagli alieni. Anche se sua zia Olga (Zoe Saldaña) insiste affinché trovi degli amici umani sul suo pianeta, Elio si rifiuta di credere che gli extraterrestri non esistano.

Elio: una foto del film

Il sogno di Elio diventa realtà quando un UFO lo porta a contatto con un gruppo di civiltà aliene. Elio si trova faccia a faccia con decine di forme di vita aliene e incredibili ambienti ultraterreni. C'è solo un piccolissimo equivoco: questi leader extraterrestri sembrano pensare che Elio sia il leader della Terra.

Adiran Molina (Coco), Domee Shi (Turning Red) e Madeline Sharafian (SparkShorts) hanno co-diretto Elio. Il cast del nuovo film Pixar è guidato da Yonas Kibreab, star di Obi-Wan Kenobi, e comprende anche Brad Garrett, star di Ratatouille, e Jameela Jamil, vista in She-Hulk: Attorney at Law. A interpretare la zia di Elio è la star di Guardiani della Galassia Zoe Saldana. Il film uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025.