Elio, ecco perché il flop Pixar merita di essere riscoperto in blu-ray

Anche la Pixar ha i suoi flop. Di quello di Elio se ne è parlato molto cercando di sviscerarne i motivi anche su queste pagine, ma sta di fatto che gli incassi deludenti hanno avuto una coda anche nelle classifiche homevideo, dove i film Disney appena usciti di solito balzavano in vetta alle classifiche di vendita, cosa che invece non è avvenuta per il film diretto da Adrian Molina e Madeline Sharafian, che si è dovuto accontentare della top five.

Elio è il protagonista del film

Al di là di cosa non ha funzionato, se le campagne di marketing o la scelta di una storia originale oppure mettere sul piatto un tema che all'inconscio può far paura come un'opera di animazione che riflette l'attuale situazione mondiale e parla senza successo di pace e necessità di confronto e dialogo, Elio è un film che andrebbe sicuramente rivalutato e recuperato per chi non ha ancora avuto l'occasione di vederlo. E per questo ci sentiamo di segnalare il blu-ray uscito per Eagle Pictures, perché anche il prodotto homevideo è di qualità, proprio come il film.

Il video: colori e dettaglio super per riprodurre la varietà degli alieni

L'edizione blu-ray di Elio

L'incredibile avventura spaziale con protagonista Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione che, per un incredibile errore, viene identificato come ambasciatore della Terra e teletrasportato in un'organizzazione intergalattica, è anche un film ricco di emozionI, ironia e una straordinaria animazione visiva. Uno spettacolo di immagini che nel blu-ray trova adeguato riscontro, anche se resta l'amaro in bocca per la mancanza in Italia dell'edizione 4K. Ma già in HD il video è davvero fantastico con livelli di dettaglio eccellenti che esaltano il character design e un look generale davvero particolari.

Una coloratissima scena di Elio

Il video infatti riesce a riprodurre in modo mirabile la varietà dei corpi degli alieni, che vanno da una qualità gommosa e quasi gelatinosa a rivestimenti piuttosto legnosi. Spettacolare anche il croma, con una tavolozza ricca e vivace anche se non si tocca l'intensità brillante dei colori data dall'HDR del 4K. Altro aspetto particolarmente riuscito la sensazione tridimensionale delle immagini, mentre a dare un aspetto cinematografico al tutto c'è talvolta perfino un po' di grana che ricorda quella della pellicola.

L'audio e il vortice di effetti del Comuniverso

Una scena di Elio

Per quanto riguarda l'audio, come da consuetudine Disney, la traccia italiana di Elio è in Dolby Digital Plus 7.1 e si rivela di buonisismo livello, mentre quella originale è in DTS-HD Master Audio 7.1, sicuramente superiore ma non a distanze siderali. L'attività surround è sempre molto frizzante e precisa, con dislocazione degli effetti molto curata. Soprattutto quando Elio arriva nel Comuniverso l'attività sonora è molto intensa e lo spettatore si ritrova immerso in un vortice di effetti, mentre le sequenze ambientate sulla Terra sono più tranquille e meno coinvolgenti, ma l'ascolto è sempre buono con dialoghi puliti e buona resa della colonna sonora.

Gli extra: quasi un'ora di materiale tra approfondimenti e scene eliminate

Molto valida la sezione dedicata agli extra con quasi un'ora di materiale. Si comincia con Scopriamo il Communiverso: il mondo e i personaggi di Elio (10') con una breve panoramica dei personaggi principali e e della storia raccontata nel film. A seguire Fuori dal mondo: domande e risposte astronomiche (10') con i personaggi Yonas e Remy che parlano con veri astronauti al Johnson Space Center.

Il protagonista assieme a vari alieni

Troviamo poi Lezione di arte astronomica: Ooooo e Glordon (5') per andare a scuola di disegno. Si prosegue con Easter Egg extraterrestri e curiosità (4') sugli aspetti più nascosti ma anche divertenti del film, quindi chiusura con Gag galattiche (3') e scene eliminate, con ben 19 minuti di sequenze in vari stadi di completamento e introduzione dei co-registi.