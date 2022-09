Elio: Pixar svela il nuovo film d'animazione ambientato nello spazio

Pixar ha sfruttato il D23 Expo per rivelare un nuovo film d'animazione: Elio, pellicola su un ragazzino di undici anni che si ritrova trasportato nella galassia e confuso per un Ambasciatore intergalattico del pianeta Terra.

Yonas Kibreab (Obi-Wan Kenobi) darà la voce a Elio, con America Ferrera nel ruolo della madre del protagonista, Olga Solis. La pellicola è diretta da Adrian Molina, vincitore di un Annie Award nonché co-regista e scrittore di Coco , e prodotta da Mary Alice Drumn (Coco).

Nel corso della conferenza America Ferrera ha affermato a proposito del suo personaggio: "Olga ha molta confidenza, è intelligente e riesce a rimanere composta in qualsiasi situazione. È un personaggio che mi comunica in così tanti modi come una madre. E, ovviamente, posso finalmente mettere in pratica la mia laurea in matematica... non cercatelo su Google".

Il debutto di Elio nei cinema è previsto per la primavera del 2024. Nei prossimi mesi seguiranno sicuramente altre notizie, così come un trailer e ulteriori informazioni sulla trama della pellicola. Cosa ne pensate?