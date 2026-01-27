Elio, il caso Pixar: torna in classifica dopo la sorprendente nomination agli Oscar

Nonostante il flop nelle sale, l'arrivo su Disney+ e la recente nomination agli Academy Award come miglior film d'animazione hanno dato nuova vita al titolo

Dopo un difficile percorso nelle sale cinematografiche statunitensi, il film d'animazione Pixar Elio è tornato nella Top 10 dei titoli più visti su Disney+ negli Stati Uniti, spinto dalla recente nomination all'Oscar come Miglior Film d'Animazione.

Quando è uscito nei cinema nell'estate 2025, Elio ha ottenuto risultati deludenti: ha registrato il peggior debutto al box office nella storia della Pixar, incassando circa 21 milioni di dollari negli Stati Uniti nel primo weekend di programmazione e attestandosi attorno ai 154 milioni a livello globale, ben al di sotto delle aspettative per un film dal budget considerevole.

Nonostante il flop nelle sale, l'arrivo su Disney+ ha dato nuova vita al titolo: nell'autunno 2025 il film ha raggiunto le posizioni più alte della classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma e ora, trainato dalla stagione dei premi, si è riposizionato tra i 10 titoli più popolari negli Stati Uniti.

Elio: una sequenza del film

La critica ha adorato Elio

Sebbene il film non abbia riscosso il successo sperato da Disney e Pixar, ha ricevuto recensioni positive dalla critica internazionale. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un punteggio di approvazione dell'83% da parte della critica e un punteggio ancora più alto dell'89% da parte del pubblico.

I critici hanno elogiato la trama originale e gli effetti visivi mozzafiato, mentre il pubblico ha ammesso che si trattava di "un'avventura spaziale emozionante e coinvolgente per tutte le età".

Questo ha anche portato Elio a ottenere una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione insieme a Zootropolis 2, Arco, KPop Demon Hunters e Little Amélie or the Character of Rain.

Elio: una foto del film

Cosa racconta il film Pixar candidato agli Oscar?

Elio racconta la storia di un ragazzino solitario e fantasioso che si sente fuori posto sulla Terra. Per un incredibile equivoco, Elio viene teletrasportato nel Communiverso, un'organizzazione intergalattica che riunisce rappresentanti di mondi lontanissimi, e viene scambiato per errore per l'ambasciatore ufficiale dell'umanità. Costretto a confrontarsi con creature aliene bizzarre e situazioni più grandi di lui, Elio intraprende un viaggio che lo porterà a scoprire il valore dell'amicizia, dell'empatia e ad accettare finalmente se stesso.

La nomination agli Oscar ha contribuito a riaccendere l'interesse degli spettatori verso questa avventura spaziale originale, sottolineando come le piattaforme di streaming possano offrire una seconda possibilità di visibilità a film che non trovano immediatamente il proprio pubblico nelle sale.