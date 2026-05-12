Elijah Wood consegna la Palma d'oro alla carriera a Peter Jackson: "Mi ha cambiato la vita"

Peter Jackson ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera durante la serata di apertura del Festival di Cannes 2026 e a consegnargli il prestigioso riconoscimento è stato Elijah Wood.

Il protagonista della saga cinematografica Il Signore degli Anelli ha condiviso qualche aneddoto riguardante il suo legame con il filmmaker, conosciuto quando era ancora un ragazzino.

L'incontro tra Elijah e Peter Jackson

Durante la cerimonia di apertura della 79esima edizione dell'evento cinematografico francese, Peter Jackson è salito sul palco per ricevere il premio. L'artista ha dichiarato: "Devo ancora capire perché sto ricevendo una Palma d'oro. Non sono un tipo da Palma d'oro!".

Elijah Wood è un Frodo ancora non corrotto dall'Unico Anello

Elijah Wood ha quindi ricordato che non aveva nemmeno 20 anni quando ha incontrato per la prima volta il regista, arrivato a Los Angeles con Fran Walsh per incontrarlo in vista del casting del primo film del franchise Il signore degli anelli. L'attore, quando era un diciottenne, aveva inviato un video al filmmaker: "Avevano visto una videocassetta che avevo girato con degli amici nei boschi di Griffith Park, e ora volevano incontrare il giovane che l'aveva mandata".

Elijah ha proseguito: "E quando poco dopo è arrivata la chiamata che mi annunciava che sarei stato Frodo Baggins, mi sono seduto sul pavimento della mia camera da letto e ho capito con tutto il mio essere che la mia vita si era appena divisa in un prima e un dopo. E so di non essere affatto l'unica persona la cui vita è stata cambiata da Peter Jackson".

L'importanza di Cannes per la saga

Jackson ha successivamente spiegato che è stato proprio il festival di Cannes a 'salvare' la saga cinematografica dopo che sulla stampa erano stati pubblicati degli articoli molti negativi.

Il filmmaker ha ricordato: "Avevamo girato Il Signore degli Anelli in tre anni, e abbiamo girato tutti e tre i film contemporaneamente. E la stampa era un po' strana, era un periodo bizzarro perché Warner Bros. stava per essere venduta - tutto torna - e quindi tutta la stampa parlava di questa grande follia".

Jackson, che aveva svelato di essere al lavoro su tre sceneggiature diverse, ha sottolineato che c'erano molti dubbi chiedendosi cosa sarebbe accaduto con il secondo e il terzo film se il primo non avesse avuto successo: "Era una scommessa enorme, ma tutti i media dicevano che la scommessa sarebbe fallita".

Bob Shaye, fondatore di New Line, ha tuttavia deciso di far proiettare 20 minuti del primo film della saga al Festival di Cannes nel 2001 e questa promozione ha cambiato la percezione del film: "E per me, ovviamente, è stato qualcosa che mi ha cambiato la vita. Prima che il film arrivasse nelle sale c'era un'attesa così grande che non sarebbe stata presente senza la presentazione a Cannes".