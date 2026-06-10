Elijah Wood sogna il ritorno di una storica saga Lucasfilm: “Meriterebbe una nuova serie tv”

Pochi la conoscono ma nessuno di voi lo avrebbe immaginato: Elijah Wood ha espresso il desiderio di vedere tornare sul piccolo schermo Sam & Max, storica serie nata nei fumetti di Steve Purcell e resa celebre dai videogiochi LucasArts degli anni Novanta.

Un classico degli anni Novanta che non è mai stato dimenticato

L'attore ha indicato una vecchia proprietà Lucasfilm che, secondo lui, avrebbe tutte le carte in regola per tornare protagonista in televisione. Si tratta di Sam & Max, coppia di investigatori decisamente fuori dagli schemi composta da un cane detective e da un coniglio iperattivo e imprevedibile. Un franchise che, pur essendo lontano dai riflettori da anni, continua a godere di un seguito affezionato tra gli appassionati di fumetti e videogiochi.

Nel corso dell'intervista, Wood ha citato esplicitamente Sam & Max Hit the Road, avventura grafica pubblicata da LucasArts nel 1993 e considerata ancora oggi uno dei titoli più amati dell'epoca d'oro del genere punta e clicca.

Secondo l'attore, il design dei personaggi e lo stile visivo della serie si presterebbero perfettamente a una nuova produzione animata. Pur precisando che al momento non esistono progetti concreti, Wood ha lasciato intendere che vedere Sam e Max tornare in televisione sarebbe per lui qualcosa di estremamente affascinante.

La storia del franchise, in realtà, è iniziata ancora prima dei videogiochi. I personaggi sono nati dalla fantasia del fumettista Steve Purcell e hanno poi trovato nuova popolarità grazie ai titoli LucasArts e, successivamente, alle avventure episodiche sviluppate da Telltale Games.

Tra nostalgia e nuove opportunità

Non sarebbe neppure la prima esperienza televisiva per i due improbabili detective. Alla fine degli anni Novanta arrivò infatti The Adventures of Sam & Max: Freelance Police, serie animata che, nonostante una sola stagione, riuscì a costruirsi nel tempo una piccola ma solida comunità di fan.

Elijah Wood in una scena de Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Il principale ostacolo a un eventuale ritorno resta la gestione dei diritti e le priorità di Lucasfilm Games, oggi fortemente concentrata su franchise come Star Wars e Indiana Jones. Tuttavia, negli ultimi anni la società ha dimostrato di non aver dimenticato il proprio passato, sostenendo il ritorno di marchi storici come Monkey Island.

Inoltre il successo di produzioni tratte dai videogiochi, da Arcane a Devil May Cry, passando per il fenomeno cinematografico di Sonic, dimostra che il pubblico continua ad avere grande interesse per il recupero di saghe amate. Per questo motivo l'idea lanciata da Elijah Wood potrebbe non sembrare poi così irrealizzabile.

Per ora resta soltanto un desiderio espresso da un fan eccellente. Ma nel mondo dell'intrattenimento, soprattutto quando si parla di nostalgia, le sorprese non mancano mai.