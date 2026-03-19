Elijah Wood, dopo 25 anni dal suo Frodo: “Ho iniziato solo ora Il Signore degli Anelli”

Ci sono storie che attraversano la vita di un attore senza mai essere davvero lette: è il caso di Elijah Wood, volto iconico di Frodo, che sorprende i fan confessando di aver iniziato solo oggi il viaggio nei libri di Tolkien.

Elijah Wood rivela di aver iniziato solo ora a leggere Il Signore degli Anelli, oltre 25 anni dopo aver interpretato Frodo. L'attore racconta l'imbarazzo con Stephen Colbert e commenta anche la sua presenza sul ritorno nello spin-off su Gollum.

Frodo e quel libro mai aperto (fino ad ora)

Può sembrare una contraddizione quasi letteraria: l'attore che ha incarnato uno dei personaggi più iconici della narrativa fantasy senza aver mai letto integralmente l'opera originale. Eppure è esattamente ciò che è accaduto a Elijah Wood, che solo oggi - a oltre 25 anni dall'inizio dell'avventura cinematografica de Il Signore degli Anelli - ha deciso di colmare quella lacuna.

Elijah Wood in una scena de Il signore degli Anelli

Ospite del The Late Show, Wood è stato messo alle strette da Stephen Colbert, noto appassionato dell'universo tolkieniano. La domanda, diretta ma inevitabile, ha creato un momento di imbarazzo autentico: "È vero che non hai ancora finito di leggere Il Signore degli Anelli?". La reazione dell'attore è stata immediata: risata nervosa, volto nascosto tra le mani, e una confessione che ha il sapore di una lunga attesa rimandata.

"Sentirmelo dire da te mi imbarazza ancora di più, Stephen", ha ammesso, riconoscendo nel conduttore uno dei più grandi conoscitori dell'opera di J.R.R. Tolkien. Poi, quasi a voler rendere il tutto ancora più surreale, ha sottolineato un dettaglio temporale: le riprese della trilogia erano iniziate nell'ottobre del 1999. In altre parole, ha avuto circa 27 anni per affrontare la lettura.

Ma qualcosa è cambiato. Wood ha finalmente rotto l'incantesimo dell'attesa: "Posso almeno dire questo: c'è un aggiornamento. Ho iniziato a leggerli". Una dichiarazione semplice, ma significativa, accolta con entusiasmo dallo stesso Colbert, che ha celebrato il momento con una stretta di mano simbolica. E il primo impatto dell'attore con i libri è stato immediatamente positivo: "Sono incredibili!". Una scoperta tardiva, forse, ma non per questo meno autentica.

Tra nostalgia e futuro: il possibile ritorno nella Terra di Mezzo

La conversazione non si è fermata alla lettura, ma ha inevitabilmente toccato il futuro del franchise. In particolare, l'attenzione si è spostata su The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nuovo progetto diretto da Andy Serkis, che riporta in primo piano uno dei personaggi più enigmatici della saga.

Un primo piano di Elijah Wood come Frodo

Negli ultimi mesi, le voci su un possibile ritorno di Wood nei panni di Frodo si sono fatte insistenti, anche a seguito di alcune dichiarazioni di Ian McKellen, che aveva lasciato intendere la presenza di volti noti nel nuovo film. Interrogato a riguardo, Wood ha mantenuto un atteggiamento prudente, senza smentire né confermare: "Non ho nulla da aggiungere", ha detto, prima di aggiungere con un sorriso: "Ma nemmeno nulla da togliere! Quindi siamo in una buona posizione".

Una risposta che lascia spazio all'immaginazione, senza chiudere alcuna porta. Nel frattempo, il suo rapporto con la Terra di Mezzo sembra entrare in una nuova fase: non più solo interpretata, ma finalmente letta, esplorata con uno sguardo diverso, più personale.