I Cesaroni, Claudio Amendola: "Sul racconto della famiglia noi siamo avanti, è l'Italia a tornare indietro"

A Rimini per presentare la nuova stagione de I Cesaroni, Claudio Amendola non ha risparmiato una risposta polemica, ai microfoni di Movieplayer, a proposito di famiglia e inclusività

I Cesaroni hanno aperto la prima edizione dell'Italian Global Series Festival (in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione). L'entusiasmo dimostrato sul palco dell'evento è quello che ha caratterizzato le prime sei stagioni, nonostante dal 2014 molto sia cambiato.

Italia Global Series Festival: Claudio Amendola in in'immagine dell'evento

Non soltanto il cast, che non è più, almeno in toto, quello originale, a essere cambiato nel frattempo è il pubblico e anche quel concetto su cui tutta la serie ruota e riflette: la famiglia.

Ai microfoni di Movieplayer è proprio Claudio Amendola (che tornerà nel doppio ruolo di attore e regista) a raccogliere la provocazione: oggi l'idea di famiglia è più inclusiva rispetto a 11 anni fa?

Non senza una certa dose di polemica, la risposta di Amendola non lascia spazio a dubbi: "Mi pare che ci sia un ritorno a una famiglia molto meno inclusiva, invece. Forse noi abbiamo sempre raccontato famiglie che oggi vanno meno di moda. Noi eravamo avanti e rimaniamo avanti! Mi sembra che sia il Paese che continua ad andare indietro! Quindi aspettatevi una famiglia ancora più allargata, ancora più incasinata, ancora più accogliente, ancora più con le braccia aperte e con le porte aperte".

Non hanno affrontato lo spinoso argomento, ma hanno garantito che I Cesaroni - Il ritorno recupererà lo spirito delle primissime stagioni della serie, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont e Federico Russo.

Matteo Branciamore, per esempio, si aspetta una grande risposta dal pubblico, e non solo per l'effetto nostalgia: "Non voglio dire niente, ma nei copioni c'è aria dei primi Cesaroni, e questo è molto importante".

"Abbiamo una fanbase molto potente" - dice Ludovico Fremont - "Che in tutti questi anni non ha fatto altro che chiedere il ritorno della serie [...] Quindi per noi è importante poter consolidare lo stesso pubblico, ma anche acquisire nuovi spettatori perchè abbiamo delle new entry... E lasciatevi anche sorprendere".

La settima stagione de I Cesaroni, le cui riprese sono in corso a Roma, dovrebbe arrivare su Canale 5 non prima del 2026. Divisa in 12 episodi, I Cesaroni - Il ritorno terrà compagnia al pubblico per 6 prime serate.